Хороскопът на Алена: Близнаците общуват с лекота, Раците да избягват случайни запознанства

ОВЕН

Бъдете предпазливи в начинанията. На работното място в този почивен ден може да блеснете със знания и възможности, стига да не се разсейвате. Очаквайте новина за приходи. Не прекалявайте с претенциите си към вашите близки и не се опитвайте да бягате от задълженията си у дома. Следобед се пазете от интриги или клюкари, които искат да докажат, че мамите интимния си партньор. Вечерта си създайте романтична обстановка.

ТЕЛЕЦ

Ако ви предложат да се заемете временно с отговорна задача, ще я приключите бързо. Не е добре да обмисляте и обсъждате точно днес, в почивния ден, смяна на професията си или работното си място. Вечерта се отдайте на заслужена почивка и на развлечения. Възможни са проблеми в семейството и сцени на ревност. Партньорът ви е извън себе си заради вашето поведение и отсъствие. Романтичната вечеря и изненадващ подарък може и да ви сдобрят.

БЛИЗНАЦИ

Отново сте на висота в отношенията и общувате с лекота, дори и с тези хора от обкръжението си, които често ви се противопоставят. Очакват ви делови предложения и успешно завършване на работата. Пътуванията са нежелателни, въпреки че деня е почивен. Пазете се от недообмислени делови решения, за да избегнете грешки. Въпреки трудностите в семейството сте чаровни и привлекателни. На несемейните жени съдбата за пореден път поднася шанс за романтично запознанство.

РАК

Избегнете напрежението в този ден и ограничете срещите си до минимум. Избягвайте случайните запознанства, които ще ви натоварят ненужно с техни страхове и проблеми. Отхвърлете задачите си в ранния следобед. От умерената ви активност на работното място в днешния почивен ден зависи успешното приключване на този месец. Вечерта очаквайте сцени на ревност. Причината е вашето поведение, дало повод за съмнения в чувствата ви. Отново сте лишени от възможността да изживеете сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Не отказвайте предложената ви допълнителна работа, ако ви носи добри приходи, след като ви предстоят сериозни разходи в края на декември. Във ваша полза е да работите без мърморене. Всички, които не са убедени, че са оформили счетоводните си документи, да се заемат още днес с тази задача, за да избегнат проблемите заради грешки в последния момент. Имате възможност да сте с близките си и да им докажете чувствата си. Не оставяйте без внимание любимия си.

ДЕВА

Сутринта сте агресивни с близките си. И вие не знаете защо сте ядосани и разваляте деня на всички у дома. Вашата самоувереност дразни вашите колеги, ако сте на работното място в почивния ден. Бъдете критични към недостатъците си и не прекалявайте с изискванията си. Не се изкушавайте да рискувате. Днес можете да дадете израз на чувствата, които бушуват във вас. Няма смисъл да ги прикривате, ако искате да разберете дали са споделени.

ВЕЗНИ

Проявата на щедрост е във ваша вреда не само защото няма да ви върнат парите, а и защото ще си спечелите омразата на хората, които са ви ги поискали. Следобед бъдете организирани и отговорни към работата си, въпреки че никак не ви се работи, но е от значение да докажете, че се справяте сами. Не се опитвайте да си купувате любов, защото не след дълго ще се почувствате нещастни, ако сте се влюбили истински и ви отблъснат.

СКОРПИОН

Дали сте обещание да се справите с професионалните си задължения. Събитията през почивния ден може да променят плановете ви. Необходима е предпазливост. Ако сте изнервени и избухливи на работното място ще си попречите сами при реализацията на плановете ви. Не се опитвайте да налагате на любимия си правила на поведение и не ревнувайте. Ще се разделите неочаквано и болезнено, ако не сте сключили брак и ще страдате по ваша вина. Ако сте семейни, също бъдете внимателни и отговорни.

СТРЕЛЕЦ

Приемете трудностите като предизвикателство и докажете, че не се притеснявате от тях. Ако се налага да работите активно в почивния ден, сторете го до обед. Не се опитвайте да доказвате професионализма си, като се заемете със задачи, които не са ви по силите и възможностите. Дайте си задължителна почивка вечерта. В семейството създайте хармония и разбирателство. Не наранявайте любимия си с непрекъснатите си претенции.

КОЗИРОГ

Начинанията няма да бъдат успешни, ако допускате едни и същи грешки и съзнателно отказвате да ги поправите. Подхождайте разумно към проблемите си, без значение от какво естество са. Не се преуморявате с работа, оставайки на работното си място до късно вечерта точно в почивния ден. Няма как да сте щастливи, след като сте на път да се разделите с любимия си партньор или съпруг, скъпи дами. Прекалили сте с професионалната си заетост.

ВОДОЛЕЙ

Заемете се с професионалните си задължения. Не давайте заеми, защото рискувате да загубите парите си. Хубавото настроение и очакваните промени ще ви помогнат да разрешите възникналите роднински проблеми и тези, свързани с професионалния ви живот. Може да сключите брак в този ден, ако целта ви е само да подпишете, а ако планирате църковен, денят е идеалният. След работа ви се иска да се отдадете на романтични срещи.

РИБИ

Обзели са ви нереални мечти за материално благополучие. Деловите срещи и пътуванията ще бъдат безрезултатни, защото сте разсеяни. Въпреки желанието ви да се заемете с новите си задачи, по-добре завършете изостаналите. Ще си спестите проблеми с ръководството. Може и да сте преуморени, но не пропускайте да зарадвате с вниманието си вашия любим и да се отдадете на чувствата си. Сексуалните удоволствия ви зареждат с желание за живот, но в този ден ще са още по-незабравими.