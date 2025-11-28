Хороскопът на Алена: Овните да не взимат кредити, Телците да разчитат само на себе си

Продължаваме да публикуваме хороскопите на Алена за следващите дни, които тя според досегашната ни практика ни бе предоставила предварително.

ОВЕН

Не ви съветвам да уговаряте кредити в този ден, ако искате да инвестирате в нов проект. Ако си направите добре сметките, ще осъзнаете, че имате парите, но вложете половината. Работата ви спори, а допълнителните задачи също ще ви донесат отлични приходи. Още два дни Меркурий е ретрограден. Близките ви са очаровани от предложението да ги заведете на ресторант и да обсъдите предстоящите празници, че време не остана. След приятните мигове и интимни разговори се отдайте на сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Вашето променливо поведение е причината да дразните колегите си от сутринта. Няма как да подкрепят начинанията ви, а сами трудно ще се справите заради инатливото ви противопоставяне, без да сте се мотивирали. По-добре се заемете със задълженията си и не се ядосвайте, че разчитате само на себе си. Това е вашият път към успеха. В семейството ви ще се наложи да разрешавате проблеми свързани с децата, които незнайно защо отлагахте, а празниците наближават и не бива да си разваляте настроението.

БЛИЗНАЦИ

Деловите предложения ви носят полза. Не ги отказвайте. Ще постигнете целите си, ако сте отговорни към задълженията си и не се опитвате да властвате над вашите колеги. Тези от вас, които се занимават с проекти свързани с чуждестранни инвестиции, може в този ден да постигнат желаните договорености. Не е изключено да сте изпълнени с недоверие към брачната си половинка заради нещо казано, но недоказано. Недоверието ще навреди на отношенията ви, мили дами. Романтичното настроение ще ви подтикне към флиртове.

РАК

Не сте склонни да приемете отправената ви градивна критика, но е добре да се вслушате. Поставяйте си реални цели, ако искате успехът да е с вас през целия ден. Пригответе се за нови задачи на работното си място, но и за трудности в общуването, заради прибързаност и необмислени приказки. Семейни проблеми са причината да реагирате емоционално. Ако успеете да надмогнете гнева си, бързо ще се справите с ината на близките си и ще стабилизирате отношенията си. Влюбените да се отдадат на сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Сутринта сте разсеяни и не ви се ходи на работа, но денят е работен. Затова, ако няма как да си останете у дома, при това без да олзвате фалшив болничен, но го сторите, не е изключено да се провалите, да си изпросите наказание, а някои от вас и уволнение. Разговорите и деловите ви срещите също ще са провал, ако се заинатите да ги проведете. Отдайте се на рутината. Много от вас ще намерят нови приятели или спътници в живота. Вечерта няма да избегнете конфликт с близките си.

ДЕВА

Началото на нови занимания няма да е така успешно, както се надявате. Заемете се с рутинните си задължения и проявете търпение, за да се справите. Избягвайте запознанствата. Не се изненадвайте, ако ви направят неочаквано предложение за пътуване и делова среща в чужбина, но не бързайте да давате положителен отговор. В личния ви живот съществува крехка хармония, която може да бъде разрушена за миг, с една дума или импулсивно действие от ваша страна.

ВЕЗНИ

Стига да поискате ще постигнете нов връх в професионалното си развитие още днес следобед. Не забравяйте, че сте доказали себе си и въпреки характерната ви лабилност имат професионален авторитет. Ако се наложи да обсъждате делови проблеми с колегите или бизнес-партньорите си, проведете разговорите следобед. Следобедът ще ви поднесе запознанства и романтични увлечения, но късметът не е с вас. Не изневерявайте дори и само с невинен флирт, защото рискувате да се лишите от интимните мигове.

СКОРПИОН

Не отказвайте предложенията за полезно сътрудничество, отправени ви в този ден, но само ги обмислете до най-малките детайли, за да избегнете загубите. Помощта на влиятелни хора ви носи полза, ако не прекалите с претенциите си. Пазете се от предложения свързани с търговия на стоки, които не са ви познати. Очаквайте нови запознанства и неочаквани романтични приключения. Предпазливостта при сближаването е задължителна, за да си спестите разочарованията. Вечерта бъдете искрени в чувствата си.

СТРЕЛЕЦ

Финансови проблеми са повод за лошото ви настроение. Разсеяни сте. Избегнете пропуските, защото след това трудно ще ги поправите. Не пътувайте. Проведете планираните делови разговори, но е във ваша полза да не подписвате договорите преди следващата седмица, когато Меркурий вече е директен. Неочаквано романтично приключение е причината да се почувствате обичани и желани, но въпреки това бъдете предпазливи със запознанствата, за да избегнете разочарования. Сексуалните удоволствия няма да ви липсват.

КОЗИРОГ

Справяте се отлично с професионалните си задължения и не се притеснявате от трудностите по пътя си, въпреки че около вас все има някой, който да ви напомни за тях. Деловите контакти и запознанства с нови потенциални партньори са перспективни, но предпазливостта както винаги е задължителна. Ще изживеете неочаквани, но желани, романтични приключения, уви, някои от тях свързани и с изневяра. Когато се приберете у дома клюката ще е достигнала до вашата половинка и скандалът, лишаващ ви от секс, е неизбежен.

ВОДОЛЕЙ

В този ден проведете планираните делови разговори, които, ако са основани на конкретни искания от ваша страна, ще ви донесат очакваните резултати и финансови постъпления. Бъдете толерантни към колегите си при предложение за бъдеща съвместна дейност, като включите и тях дори и с малко участие, за да ви подкрепят. Чувствата ви са споделени. Въпреки това сте агресивни и ревниви, без да имате повод за съмнения във верността на половинката си.

РИБИ

Не се доверявайте на непознати хора и не се хвалете с плановете си, само защото някой ви е симпатичен. На работното място успехът е отново с вас и ви носи признание и уважение. Предпазвайте се от инцидентни запознанства с хора, които искат да се обвържат с вас в делово сътрудничество, за да не съжалявате след това. Не се колебайте да споделите чувствата си, ако искате да съхраните отношенията си с вашата интимна половинка. Ако не сте семейни и целта ви е съвместно бъдеще без чувства, няма да бъдете щастливи.