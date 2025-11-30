Хороскопът на Алена: Лъвовете да бъдат решителни, Девите да не пътуват

ОВЕН

Денят изисква да не се колебаете, ако ви направят предложение за подкрепа, за да поставите началото на планираните проекти. Разговорите ви носят успех. На работното място се справяте отлично в очивния ден. Внимавайте да не нагрубите колегите си и не налагайте мнението си. Конфликти в семейството ще съсипят настроението ви вечерта, ако не се овладеете. Неподходяща покупка, е причина за проблема. Очаквайте романтично приключение. Мнозина ще намерят нови приятели.

ТЕЛЕЦ

Не взимайте прибързани решения за инвестиции, ако се занимавате със собствен бизнес, за да не провалите стабилното си положение. Проявете умерено съчувствие към проблемите на хората около вас. Нарочно драматизират ситуацията, в която са попаднали, за да им помогнете с пари, които няма да си получите обратно. Вечерта се усамотете. Не позволявайте емоцията да ви подтикне да се карате с близките си без причина. Няма защо да вините брачната си половинка за липсата на секс.

БЛИЗНАЦИ

Стабилизирайте професионалните си позиции в този почивен ден без повече бавене, за да не ви измести някой некомпетентен, но напорист колега. Не предприемайте начинания. Заемете се с рутинната си работа и си гарантирайте приходи от завършени задачи. Вечерта, доволни от постигнатото, прекарайте с вашите близки. Не е изключено днес да срещнете подходящата половинка. Привличането не е гаранция за щастливо бъдеще. Не избързвайте със сексуалните удоволствия.

РАК

На работното място не допускайте намеса на всезнаещи авторитети, които са достатъчно некомпетентни, за да ви заблудят и провалят със съветите си и настойчивостта си да са ви полезни. Бъдете предпазливи и не избързвайте с крайни решения. Не се оплаквайте от трудностите. Вашите близки ви подкрепят в начинанията. Не позволявайте на емоцията да ви попречи. Не създавайте проблеми в семейството си, само защото и днес се налага да работите.

ЛЪВ

Бъдете решителни и действайте отговорно и задълбочено, ако сте на работното място в почивния ден и имате спешни задачи, за да не се провалите. Промените са във ваша полза. Докажете, че за вас трудни задачи не съществуват. При възможност уговорете делово пътуване, но не бива да договаряте инвестиции. Запазете спокойствие при общуването с вашите роднини, които се опитват да ви дадат добронамерени съвети. Не спорете с тях, защото ще ги обидите.

ДЕВА

Не пътувайте, защото сте разсеяни, а също и прибързани и проблемите няма да ви подминат! Не се противопоставяйте на вашите близки. Отложете взимането на важни делови решения за друг ден. Анализирайте причината за пропуски и грешки на работното място. Ако се налага да работите активно и без почивка в този почивен ден, вечерта си позволете отдих. Заетостта ви ще изнерви близките ви и ще ви създаде неприятности, ако не сте се справили със семейните си задължения, свързани с децата, мили жени.

ВЕЗНИ

Отложете делово пътуване в почивния ден, което няма да е успешно и ще ви създаде проблеми. Бъдете коректни към вашите колеги, ако сте в отпуск и ви повикат на работа и не се крийте, защото е във ваша полза да разговаряте с тях. Близките ви ще проявят разбиране, дори и ако се налага да се забавите вечерта. Бъдете критични към недостатъците си. Не ви съветвам вечерта да прекалявате с изискванията към половинката си. Бъдете внимателни и грижовни, за да не се лишите от секс.

СКОРПИОН

Въпреки, че сте отпаднали и уморени до обед ще се съвземете и ще проведете наложителни делови срещи в почивния ден в офиса или на делови обяд. Осигурете си допълнителни приходи. Професионалните ви успехи събуждат завистта на ваши конкуренти, които ще опитат да ви навредят. Съхранете завоюваната позиция. Имате усещането, че ви липсва любовта на интимната половинка. Ако сте допуснали грешката да флиртувате пред очите на половинката или на съседите си, ще се разминете със сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Днес ще ви изненада неочаквана, но заслужена похвала и парично възнаграждение, а и мечтаното признание. Не всички хора, които срещате, ще ви бъдат приятни, но трябва да се примирите и да изтърпите присъствието им, особено ако са бъдещи делови партньори или сте канени на вечеря. Не сте в състояние да прецените какви хора стоят срещу вас и в заблудата си, че сте влюбени, ги допускате близо до себе си. Разочарованията от прибързания сексуален контакт няма да закъснеят.

КОЗИРОГ

Задачите ви носят финансови успехи в този напрегнат почивен ден. Възникналите проблеми в семейството са ви развалили настроението още сутринта, но ще надмогнете яда си. Анализът на постигнатото до момента е задължителен, защото ви гарантира професионален възход. Бъдете реалисти. Не закъснявайте много, за да не изнервите близките си, особено ако сте планирали да отидете на ресторант. Сексуалните удоволствия ще ви заредят със сили, ако не са свързани с изневяра.

ВОДОЛЕЙ

Склонни сте да реагирате импулсивно на всяка изречена дума или критика. Ако сте сдържани ще избегнете конфликтите с вашите колеги. Всички рисковани начинания са провал, забравете за тях. Не е желателно да пътувате в този почивен ден, грозят ви автопроизшествия, но може да уговорите ваши партньори да ви гостуват. Личните отношения са проблемни, но вината е ваша. Постарайте се да си възвърнете хармонията. От вашето поведение зависи дали ще дистанцирате интимната си половинка.

РИБИ

Не се съмнявайте в искреността на вашите близки и приятели. На работното си място, ако за вас почивния ден е работен, поднесете новите си идеи и ги обсъдете с вашите колеги, без да налагате насила мнението си. Ефектът може да е обратен. По-добре не провеждайте делови срещи и разговори и ги уговорете за следващата седмица. Не взимайте прибързани решения, Меркурий е ретрограден. Радвате се на споделени чувства. Ако сте изнервени и избухливи, си вредите сами.