Деви, избягвайте конфликти, Везни, изпълнени сте с креативност

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Мислите ви текат леко и действате уверено. Във финансов план може да получите окуражаваща новина или да проведете разговор, който да ви даде по-ясна посока за напред. В работата се откроявате с убедителни думи и живо присъствие, което привлича подкрепа и прави идеите ви по-въздействащи. В любовта общуването е по-открито и носи чувство за разбиране и близост. Хората реагират добре на инициативността ви, но е важно да не разпилявате енергията си. Осигурете си две минути спокойствие преди всяко важно решение - ще ви спести грешки.

ТЕЛЕЦ

Подхождайте с дипломатичност към всичко, което изисква внимателен тон. Финансово моментът е подходящ за дребни промени или събиране на полезна информация, която да ви ориентира за бъдещи стъпки. В работата може да срещнете различни мнения, но с по-търпелив подход ще стигнете до решение, което устройва всички. В любовта общуването е по-меко и ви помага да освежите атмосферата. Една добра новина или жест от близък човек може да повдигне духа ви. Слушайте повече, отколкото да говорите.

БЛИЗНАЦИ

Внимателно подбирайте думите си, защото днес те имат силно въздействие. В работата сте бързи, изобретателни и забележими, но не реагирайте твърде импулсивно. Финансово бъдете внимателни, ако се появи примамлива идея, проверете всички детайли, за да не пропуснете нещо важно. В любовта излъчвате чар и самоувереност, което ви прави по-привлекателни, но динамиката в емоциите може да създаде краткотрайно напрежение. Необвързаните са по-отворени към нови запознанства и разговори.

РАК

Вслушвайте се в интуицията си - тя е по-силна днес. Ипълнени сте с позитивно настроение и това ви позволява да сте по-гъвкави. Моментът е подходящ във финансов план за дребни корекции, преглед на разходи или сравняване на възможности. В работата разговорите вървят по-добре от обичайното и успявате да получите яснота по въпрос, който е бил отлаган. Възможно е леко колебание в решенията ви, но това ви помага да разгледате нещата от различни гледни точки. В любовта сте игриви, по-отворени и по-склонни към шеги, което ще разведри връзката ви.

ЛЪВ

Днес сте по-ведри, по-активни и комуникативни, а това ви поставя в центъра на вниманието. В работата идеите ви идват лесно, а хората около вас са по-склонни да ви подкрепят - не ги пришпорвате обаче със забързано темпо. Финансово денят е благоприятен за премислени стъпки и за приемане на полезен съвет. В любовта сте харизматични, игриви и уверени, което внася свежест и топлина в отношенията. Необвързаните могат да привлекат интерес само с присъствие. Опитайте да завършите една основна задача, вместо да започвате много нови.

ДЕВА

Денят може да стартира леко хаотично, но вашият усет за ред ви помага бързо да си върнете контрола. В работата е възможно да се натрупат задачи, но подхождате логично и спокойно, което ви държи стабилни. Финансово денят изисква внимание към детайлите и избягване на импулсивни действия. В любовта е възможно да възникнат дребни разминавания, но добрият тон ще помогне да ги изгладите. Хора около вас може да търсят съвет или подкрепа, защото усещат вашата надеждност. Опитайте да не бъдете прекалено самокритични към себе си.

ВЕЗНИ

Успявате да постигнете баланс с по-малко усилия, чувствате лекота, разговорливи сте и много по-отворени за контакти с околните. В работата думите ви достигат правилните хора и успявате да постигнете разбирателство дори там, където е имало напрежение. Финансово моментът е подходящ за планиране и обсъждане, а не за крайни решения. В любовта сте по-искрени и споделящи, което носи близост и спокойствие. Необвързаните може да се натъкнат на човек, който прави силно впечатление с отношение, а не с външност.

СКОРПИОН

Динамичен ден е, изпълнен едновременно с наблюдателност и разсеяност, но той ще ви предложи интересни контакти и ценна информация. В работата може да се колебаете в действията си, но внимателното вглеждане в детайлите ще ви помогне за по-добри решения. Финансово е важно да избягвате внезапни харчове. В любовта сте общителни, но не винаги лесно изразявате чувствата си, което може да създаде дребни недоразумения. Въпреки това честният разговор носи облекчение и по-голяма близост.

СТРЕЛЕЦ

Налага се да се занимавате с няколко неща едновременно, направете кратък списък със задачи, за да овладеете хаоса около вас. В работата темпото е бързо и това може да ви разконцентрира, но успявате бързо да овладеете нещата. Финансово не е подходящ момент за решения, взети под влиянието на импулс или чужд натиск. В любовта сте по-свободолюбиви и е важно да не изолирате партньора от вашите планове. Необвързаните ще общуват активно, но ще усетят кои разговори си заслужават. Бъдете по-внимателни към признаците за умора.

КОЗИРОГ

Пазете си енергията и не се претоварвайте с непосилни срокове. Разделете задачите на “спешни” и “важни” - веднага ще усетите успокоение. В работата сте доста ангажирани, но дисциплината ви помага да запазите контрол над ситуацията. Финансово е възможно да възникнат дребни разходи, затова внимателно преценявайте кое е необходимо. В любовта е важно да проявите търпение, защото хората около вас може да са по-чувствителни или разсеяни. Необвързаните се колебаят между разум и емоция.

ВОДОЛЕЙ

Хората около вас усещат позитивната ви енергия и реагират положително. Споделете идея с човек, на когото вярвате - може да ви покаже нова перспектива. В работата бързата ви реакция може да ви открие добра възможност или да ви даде полезна информация. Финансово денят е стабилен, стига да не се фиксирате само върху една опция. В любовта избягвайте важните разговори, защото резултатите няма да са позитивни за вас. Възможни са дребни организационни затруднения, но лесно ги компенсирате с креативност.

РИБИ

Възможно е да се сблъскате с трудности, записвайте важните идеи - те ще ви потрябват по-късно. В работата мислите ви може да скачат от тема на тема, но в крайна сметка ще намерите правилното решение. Финансово избягвайте импулсивни покупки и не се доверявайте на интуицията си, защото може да ви подведе. В любовта търсите яснота и разговорите помагат да разсеете съмнения или натрупано напрежение. Необвързаните могат да срещнат човек, който е интелигентен, но труден за разгадаване.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

