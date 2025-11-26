Хороскопът на Алена: Финансови постъпления за Стрелците, Козирозите да избягват нови запознанства

Продължаваме да публикуваме хороскопите на Алена за следващите дни, които тя според досегашната ни практика ни бе предоставила предварително.

ОВЕН

Въпреки нежеланието ви да приемете допълнителна работа, не я отказвайте. Тя ще ви донесе както неочаквано добри приходи, така и жадуваното признание. Трудностите преодолявате с лекота, ако избегнете проблемите с ръководството и сте коректни при изпълнение на вашите служебни задължения. Брачната ви половинка е на мнение, че й изневерявате. Докажете й, че сте верни в любовта и брака. Сексуалните удоволствия са ваша мечта, но се съобразете и с желанието на интимната си половинка.

ТЕЛЕЦ

Емоцията и импулсивните действия ви вредят и ви тласкат към прибързани решения. Днес не е във ваша полза да провеждате делови разговори. Избегнете срещите с непознати хора. Денят не е добър за начинания и за импровизирана смяна на работното място, колкото и импровизациите да са чужди на вашия характер. Последиците ще са си само за вас, ако сте непредпазливи. Избегнете влошаване на семейните отношения. Не прекалявайте с претенциите към любимите си хора, за да не ги отблъснете.

БЛИЗНАЦИ

Не пропилявайте възможностите си и не се занимавайте с проекти, които не ви интересуват, за да не съжалявате след това. Вашите професионалните успехи и неочаквани запознанства, които ви носят полза днес, но и през следващите месеци, са факторите, които ви оказват влияние. Време е да постигнете яснота за бъдещите си лични отношения. Тези от вас, които не са щастливи в брака може да се разведат. Ако обмисляте раздяла няма причина да се отдавате на сексуални удоволствия, защото заради лош късмет може да ви попречат на намеренията.

РАК

Независимо от пасивността обхванала вашите колеги, се справяте със задълженията си и без тяхна помощ. Гарантирате си по-високи приходи. Може да постигнете желаните договорености и да подготвите за подпис през следващата седмица финансови споразумения, когато Меркурий вече е директен. Любовта играе водещата роля, ако чувствата ви са споделени. Не се опитвайте да флиртувате. Осъзнали сте, че е добре да промените нещо в личния си живот, за да съхраните брака си.

ЛЪВ

Ако сте се заинатили и имате намерение да се втурнете към нови проекти и инвестиции, рискувате да предизвикате провала си, защото не ви очаква успех в това отношение. Бъдете отговорни към вече започнатите задачи. Начинанията днес няма да ви донесат успех и заради липсата на подкрепа, без която няма как да се справите. Отнасяте се към близките си с любов и радост и знаете, че няма от какво да се притеснявате. Хармонията в сексуалния ви живот е причината да сте щастливи и доволни, но не проявявайте своята първична същност.

ДЕВА

Отново ви предстои успешен ден, който не само ви зарежда с отлично самочувствие, а ви дава шанс да вземете участие в нов проект, въпреки че до този момент ви притесняваше. Не бъдете инатливи и мнителни, за да не си създадете проблеми на работното място въпреки благоприятните условия за справяне със задълженията. Рискувате да усложните отношенията с роднините си заради отношението към тях на вашата интимна половинка. От вас зависи да съхраните хармонията в интимните мигове.

ВЕЗНИ

Денят изисква да си наложите спокойствие и да обмисляте действията си, за да успявате. Неприятели може да ви подхлъзнат с обещания и да загубите част от спестяванията си. Не се съгласявайте на допълнителна, но натоварваща ви работа, ако сте преуморени, за да избегнете грешките и депресията от необладяната напрежение. Предложение за нова работа може да преобърне изцяло в негативна насока личния ви живот. Сексуалните ви отношения са проблемни заради проява на ревност от страна на половинката ви.

СКОРПИОН

Печелившата позиция е ваша, ако не допуснете намеса на „компетентни авторитети“ в работата ви, защото не само че ви пречат, а и с липсата на знания и със съветите си може да ви навредят. Деловите разговори могат да бъдат успешни, ако не забравяте, че е във ваша полза да сте тактични и умерени. Вредите си с проявата на прекалена доверчивост. Личните ви отношения не са стабилни. Прекалили сте с отсъствието от дома си. Вечерта изненадайте интимната си половинка с покана за романтична вечеря.

СТРЕЛЕЦ

Отговорното отношение към вашата работа е гаранция за отлични приходи и финансова стабилизация. Ако се сблъскате с трудности в личен план, не се притеснявайте. Обмислете професионалните си планове до края на годината. Очаквайте финансови постъпления. Блокирайте опитите на ваши приятели да отнемат времето, което принадлежи на близките ви. Бъдете откровени и споделете причината за закъснението си, вместо да създавате повод за ревност. Обмислете задължителните промени в личния си живот.

КОЗИРОГ

Откажете се от желанието си за запознанства, защото няма да ви донесат очакваните стабилни лични и делови отношения. Късметът не е на ваша страна. Успехът е с вас, ако разчитате на себе си. Бъдете търпеливи и премълчавайте пред колегите си критиката, за да избегнете проблемите на работното място. Не се притеснявайте, ако изживеете и разочарование от някого. Очаква ви лично щастие, което ще ви помогне да забравите за този, който ви е предал. Вечерта бъдете с любимите си хора.

ВОДОЛЕЙ

В личните отношения късметът ви изневерява. Страдате, но ако се отдадете на работа, бързо ще забравите за личните проблеми и ще постигнете радващи ви резултати. Не се поддавайте на предложения за участие в рисковани начинания или за инвестиции. Денят позволява обсъждане на предстоящо сключване на финансови договори, но след 29 ноември, последен ден от ретроградното движение на Меркурий. Личните ви отношения са стабилни, но не оставайте до късно на работното място, за да не ядосате близките си.

РИБИ

Работата ви спори, ако се откажете от начинанията и приключите с възникналите проблеми на работното място, които без причина пренебрегнахте миналата седмица. Не си позволявайте обидни квалификации за ваши колеги или делови партньори, защото думите, които изричате днес са ваш враг и дълго се помнят. Съветите на вашите близки ще ви помогнат да се справите с притесненията си. Създайте хармония и в личните си отношения. Не се надявайте на интимни мигове и секс, ако сте обидили своята половинка.