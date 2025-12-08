Лъвовете се радват на споделена любов, Водолеи, пазете се от провокации

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Сутринта сте изпълнени с позитивна енергия. Възможно е да получите интересно бизнес предложение - обмислете го внимателно и обърнете внимание на детайлите. В работата всичко върви гладко и вършите повече от планираното. Появяват се добри възможности за увеличаване на доходите, възползвате се! Постигате важни цели и напредвате уверено. В личния живот ви очакват приятни преживявания. Изживявайте пълноценно всеки момент и приемайте добрите възможности с отворено сърце.

ТЕЛЕЦ

ГИзбягвайте импулсивни действия, за да не усложните делата си допълнително. Моментът не е подходящ за важни разговори, комуникацията е изострена и лесно могат да възникнат недоразумения или конфликти. Бъдете предпазливи във финансов план - възможни са внезапни и нежелани разходи. Енергията ви е силна, но изисква контрол и правилна насоченост. Пазете спокойствие и подхождайте внимателно към всяка ситуация - с малко повече търпение и самоконтрол ще си спестите излишни усложнения.

БЛИЗНАЦИ

Подхождайте към всичко с по-бавно темпо - когато не бързате, детайлите не ви убягват и си спестявате напрежение. Осигурете си малки почивки, за да поддържате мислите и емоциите си стабилни. Внесете повече творчество в обичайните дейности и си отделете време за забавления, за да възстановите тонуса си и да се концентрирате по-лесно. Пазете се от финансови сделки, големи покупки и разкрасителни процедури. В любовта хармонията може да липсва, заредете се с повече търпение.

РАК

Опитайте се да бъдете адаптивни през целия ден - промените, които се появяват внезапно, може да се окажат във ваша полза. Приемайте ги спокойно и използвайте момента, за да извлечете най-доброто от ситуацията. Комуникацията ви е лека и естествена, което улеснява ежедневните контакти. Умеете да планирате и разпределяте задачите си по най-ефективния начин. В любовта се отдайте на положителни преживявания и моменти на удоволствие. Подходящо време е за спорт, движение и активен начин на живот.

ЛЪВ

Настроени сте за романтика и забавления. Импулс за творчество и любов ще ви зарежда през целия ден. В комуникацията трябва да се изразявате ясно и премерено, за да избегнете недоразумения. Любовният ви живот ви носи страст, топлина и незабравими преживявания. Задачите се подреждат лесно и постигате напредък без напрежение. Обърнете внимание на малките неща, които ви носят радост - кратка разходка, любима музика - те ще ви помогнат да насочите енергията си в посока, която ви удовлетворява.

ДЕВА

Поставете граници там, където е нужно - спокойният тон и ясно изразените позиции ще ви помогнат да запазите вътрешната си стабилност през целия ден. Комуникацията на работното място върви гладко и допринася за по-добро разбирателство. Денят не е подходящ за покупки, финансови решения и нови проекти. Избягвайте и разкрасителни процедури, тъй като резултатите може да не са удовлетворяващи. Възможно е да сте избухливи, раздразнени и да имате затруднения при изпълнение на задачите. Постарайте се да запазите спокойствие.

ВЕЗНИ

Насочете енергията си към занимания, които ви радват и вдъхновяват - така ще работите с повече желание, ще напредвате по-лесно и ще бъдете удовлетворени от постигнатото. Отделете време за децата и любимите хора, тъй като общуването ще е хармонично. Добър момент е за планиране и организиране на бъдещи ангажименти. Пътуванията могат да ви донесат положителни емоции и впечатления. В любовта ви очакват приятни моменти, разговори и изненади.

СКОРПИОН

Забавете темпото и не реагирайте импулсивно през днешния ден. Кратка почивка или разходка ще ви помогнат да се фокусирате по-добре върху задачите и да вземете правилни решения. Съсредоточете се върху най-важните задачи и избягвайте конфликти. Днес е възможно да се почувствате емоционално нестабилни и по-изнервени от обичайното. Постигането на целите ви може да върви по-бавно и с повече усилия. В работната среда комуникацията протича гладко и без напрежение.

СТРЕЛЕЦ

Позволете си да празнувате малките успехи и да оцените всичко, което ви се получава с лекота. Тази благодарност ще усили положителната енергия във вас. Чувствате се емоционално заредени и изпълнени с творческо вдъхновение. В любовта денят носи страст, близост и много наслада. Имате силна енергия, която ви помага да реализирате всичко, което си поставите за цел. Успехите идват лесбо и ви мотивират да сте още по-продуктивни. Като цяло денят е хармоничен и изпълнен с позитивни емоции.

КОЗИРОГ

Заобиколете се с хора, които ви вдъхновяват и подкрепят. Кратък разговор с правилния човек днес може да ви вдъхнови. Споделяйте, слушайте и се възползвайте от добра взаимност. Въпреки стриктния ви график, днес сте настроени по-творчески и търсите нов подход към нещата. Комуникацията ви протича леко и без напрежение. Благоприятен момент е за планиране, подписване и сключване на сделки. Намерете време и за любимите хора - това ще ви зареди позитивно. Енергията ви е правилно насочена и постигате целите си.

ВОДОЛЕЙ

Дистанцирайте се от всичко, което ви напряга, и не реагирайте веднага. Дайте си време - кратка пауза или промяна в средата ще ви помогне да си върнете контролa и да видите нещата по-ясно. Помислете какво във всекидневието ви тежи и как да го промените. Подходящ момент е да прегледате финансовите си въпроси. Може да си позволите дребна покупка, ако не сте напрегнати. Стойте далеч от провокации - днес лесно се стига до конфликт, търсете спокойствие.

РИБИ

Насочете вниманието си към това, което ви разтоварва. Ако усетите напрежение, променете дейностите си - това ще ви помогне да запазите доброто си настроение и да бъдете по-уверени в работата. Имате нужда от забавление и моменти, които ви зареждат с положителни емоции. Комуникацията с колегите върви гладко и намирате точните решения с лекота. Добре е да отделите време за движение или спорт, за да постигнете по-добър тонус. Избягвайте покупки и разкрасителни процедури.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg