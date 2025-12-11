Козирозите с късмет,  проблеми очакват Близнаците

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Бъдете практични - подходящ момент е да подредите бюджета си и да прецените къде може да спестите или вложите разумно. Енергията ви е стабилна и ви помага да постигнете набелязаните цели. В работата намирате бързи решения и комуникацията е ефективна, което ви помага бързо да се справите с ангажиментите. Подходете прагматично - изберете една основна задача и є посветете цялото си внимание. Така ще постигнете стабилен напредък без напрежение. Малък жест от любим човек ще ви донесе радост и хармония.

ТЕЛЕЦ

Късметът нес работи за вас - възползвайте се! Цялостното ви мислене е фокусирано върху свежи и нестандартни идеи и решения. Подхождате практично и поставяте работните задачи на първо място. Въпреки че комуникацията с екипа може да създаде напрежение, ще останете последователни. Имате добри финансови идеи за повишаване на доходите. Прекарайте време с любимия - споделеното преживяване ще ви сближи и ще внесе повече хармония в отношенията ви.

БЛИЗНАЦИ

Пазете емоционалното си равновесие - дистанцирайте се от хаоса и се фокусирайте върху най-важното, за да избегнете изтощение. Усещате вътрешно напрежение - емоциите, логиката и целите ви се разминават и ви създават дискомфорт, който трудно игнорирате. В комуникативен план обаче нещата вървят гладко и без проблеми. Избягвайте нови начинания, финансово бъдете изключително внимателни: не рискувайте и не се поддавайте на внезапни желания за покупки.

РАК

Позволете си да гледате на днешните задачи с повече оптимизъм - ще откриете, че всичко се подрежда по-лесно, когато подхождате с вяра и усмивка. Дайте шанс на новите идеи и приемете жестовете на подкрепа около вас, защото те могат да ви донесат още повече увереност. Чувствате необходимост да внесете ред в ежедневието си и да структурирате задачите си по най-подходящия начин. Общуването ви е уверено. Възможно е внезапно да ви хрумне идея, с която да зарадвате любим човек.

ЛЪВ

Следвайте собственото си темпо и не се разсейвайте от чужди очаквания. Имате силна концентрация, подходът ви към задачите е последователен и добре структуриран. Денят е подходящ да обмислите разумни начини за увеличаване на приходите. Енергията ви е стабилна и ви дава необходимия тласък за постигане на важни цели. Общуването с колеги може да бъде деликатно - възможни са недоразумения, затова подхождайте търпеливо. В края на деня се погрижете за душевния си комфорт и споделете топли мигове с човека до себе си.

ДЕВА

Фокусирайте се върху задачите една по една, това ще ви създаде приятно усещане за контрол над нещата. Работите последователно и уверено, като подхождате прецизно към начинанията си. Общувате ясно и директно и това ви помага да приключвате ангажиментите си навреме. Внимавайте да не изпаднете в прекалена взискателност към себе си - тя може да ви натовари излишно. Избягвайте финансови рискове и мащабни покупки. Намерете време за себе си, отидете на масаж.

ВЕЗНИ

Доверете се на вътрешната си сила - тя ще ви насочи към решения, които носят радост, лекота и чувство за напредък. Денят ви дава ясна перспектива и ви помага да подредите плановете си по по-зрял и практичен начин. Емоциите и мислите ви са в хармония, което създава стабилност и увереност за последващи стъпки. Подходящо време е за малки покупки или жестове, с които да си повдигнете настроението. Комуникацията протича спокойно и искрено, а в любовта ви очакват топли и хармонични моменти.

СКОРПИОН

Започнете деня с ясно набелязана задача и я следвайте - така ще избегнете разпиляване и ще си осигурите спокойствие и успех. Работите с добър ритъм и концентрация, което ви позволява да постигате резултати без напрежение. Общуването с хората около вас е продуктивно. В любовен план ви очакват спокойствие и нежност, които носят допълнителен комфорт. Вечерта е подходяща за спокойствие и занимания, които възстановяват вътрешния ви баланс.

СТРЕЛЕЦ

Забавете темпото и се успокойте. Когато не бързате да отговаряте или действате на различни очаквания, ще видите по-ясно кое наистина изисква внимание и кое ви създава излишно напрежение. Възможно е да изпитате усещане за вътрешна разпиляност, дори да се стараете да поддържате темпо и да спазвате ясен график. Общувайте деликатно и с търпение, за да избегнете конфликти или недоразумения. Освободете се от нуждата за контрол - така събитията ще се развият естествено.

КОЗИРОГ

Късметът е с вас - доверете му се и направете смелите стъпки, които отдавна обмисляте. Действате уверено и с лекота, а събитията около вас се подреждат благоприятно. Комуникацията е топла и конструктивна, помага ви да вземете добри решения. В любовта ви очакват нежност и истинска близост, които ви зареждат с позитивна енергия. Отделете си време да се поглезите с нещо приятно. Подходящ момент е за занимания, които повдигат духа ви.

ВОДОЛЕЙ

Следвайте първото си вътрешно усещане - то ще ви насочи към най-правилните решения и ще ви помогне да запазите положителна нагласа през целия ден. Работа­та ви върви плавно, а комуникацията с колегите е конструктивна и спокойна, което ви позволява лесно да стигнете до общи решения. Финансовата картина е стабилна и е добре да обмислите бъдещи инвестиции, покупки и проекти. Отделете време за любимите си хора - именно така ще разберете кое ви носи истинска радост и вътрешно равновесие.

РИБИ

Не прибързвайте с остри реакции - днес това ще ви спести проблеми. Дишайте дълбоко, обмисляйте ситуацията и действайте едва когато усетите вътрешна яснота. Хора около вас може да оспорят мнението ви или да поставят под съмнение решенията ви, затова общувайте премерено и без излишни обяснения. Избягвайте нови начинания, финансови ангажименти и рискови стъпки - енергията в този аспект е нестабилна. Претоварването само ще усили вътрешното ви напрежение, затова се фокусирайте върху най-належащите задачи.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg