Скорпионите погасяват кредити, Водолеи, не взимайте важни решения

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Днес късметът е на ваша страна. Обмислете нови проекти и анализирайте детайлите за тяхната реализация. Има добри възможности за повишаване на доходите ви, възползвайте се. Не влизайте в спорове с колегите, защото емоциите могат да излязат извън контрол и напрежението да ескалира. В моменти на гняв една разходка, спорт или кратка почивка ще ви върнат вътрешния баланс. Фокусирайте се върху ситуацията и избягвайте гневни изблици. Очаква ви приятна вечер с любимия за вас човек.

ТЕЛЕЦ

Денят е напрегнат и се усеща от сутринта - такива моменти не са подходящи за взимане на важни решения. Колегите и близките ви ще ви се противопоставят, което може да ви извади от равновесие. В реализирането на днешните задачи ще срещнете забавяне и пречки. В същото време трудностите ще ви вдъхновят да намерите нови начини за реализиране на бъдещи планове. Не е момент за действия, а за наблюдение, осмисляне на нещата и преценка. Насочете енергията си към творчество или спортна дейност.

БЛИЗНАЦИ

Денят ви носи силна творческа енергия. Осъзнавате дълбоките си емоции и страхове — отделете си време да ги приемете и анализирате. Това е път към лична свобода и вътрешна сила. На работното място общуването е напрегнато. Избягвайте финансови сделки, покупки и всякакви разкрасителни процедури днес. В отношенията с партньора могат да възникнат недоразумения, ако реагирате импулсивно. Погрижете се за емоционалното си състояние и изберете спокойствието пред споровете.

РАК

Интуицията ви е силна и ви насочва в правилната посока. Желаете повече близост с партньора си. Изненадайте го с нови преживявания - неочакван малък жест, кратко любовно послание, подарък без повод. Избягвайте пътувания, защото може да се появят непредвидени ситуации. Бъдете внимателни при движение и шофиране, за да избегнете грешки - спокойните и премерени реакции ще ви предпазят от напрежение. Приемайте новостите с любопитство, без да бързате, и ще откриете възможности, които иначе бихте подминали.

ЛЪВ

Атмосферата около вас днес е напрегната и може да ви натовари емоционално. Избягвайте финансови сделки и инвестиции. Добре е да се съсредоточите върху планиране на ваши цели и анализ на детайлите, но не и да действате. В любовта ще се радвате на приятни моменти, ако позагърбите егото си. Търсете решения, които са от полза и за вас, и за партньора ви. Вдъхновението е силно и може да ви дойде идея за творческо занимание. Поддържайте хармония, като действате с внимание към нуждите на другите.

ДЕВА

Днес сте харизматични и изпълнени с желание за близост и страст. Търсите удоволствия, които да ви заредят емоционално. Не е подходящ момент за финансови сделки или важни покупки. В комуникацията с колегите е възможно напрежение, затова избягвайте сериозни разговори. Неблагоприятно е за подписване на договори и за поемане на нови ангажименти. Спортът и движението ще ви заредят позитивно, затова поддържайте баланс между активност и почивка — тялото ви ще ви се отблагодари.

ВЕЗНИ

Събуждате се с лекота и позитивна настройка към света. Благоприятно е за финансови сделки, договори и инвестиции. В любовен аспект ви очакват приятни изненади. Избягвайте пътувания и импулсивни реакции, защото може да има последствия. Не позволявайте чужди настроения да влияят на вашия вътрешен мир. Фокусирайте се върху спорт, движение и освобождаване от напрежението. Говорете спокойно и уверено. Това ще ви помогне да изясните всяка ситуация и да избегнете ненужни конфликти.

СКОРПИОН

Енергията ви днес е силна и целенасочена, а интуицията ви работи безотказно. Подходящ момент е за финансови решения, сделки, преговори и подобряване на кредитни условия. Може да получите полезна информация или предложение, което ще ви отвори много бъдещи възможности. Работата върви гладко и бързо приключвате с ангажиментите. Подходящо е за разкрасителни процедури, покупки и духовни практики. Правете нещата стъпка по стъпка и без бързане — това ще ви помогне да постигнете целите си успешно.

СТРЕЛЕЦ

Денят носи положителни емоции, нови идеи и инициативи. Възможно е да помислите за инвестиция, която да подобри финансовото ви състояние. Партньорът ви ще ви изненада приятно с жест или подарък. Благоприятно време е за пътувания в страната или в чужбина. В любовта сте обгрижвани и усещате хармония в отношенията с близкия. На работа сте активни и продуктивни, и бързо постигате поставените цели. Действайте решително и уверено, но преценявайте действията си — така ще постигнете добри резултати.

КОЗИРОГ

Търсите повече удоволствие и сладост в ежедневието си. Енергията ви е силна и ви помага да вървите уверено напред и да постигате успехи. Работните задачи се развиват благоприятно, дори по-добре от обичайното. Чувствате творчески импулс и настроението ви е позитивно. Провеждате задълбочени разговори с партньора ви, които ви носят яснота, вътрешен баланс и удовлетвореност. Подходящ ден е за инвестиции и грижа за външния ви вид. Използвайте този ден за подобряване на личните и служебните ви отношения.

ВОДОЛЕЙ

Чувствате се напрегнати и усещате вътрешно колебание и обърканост спрямо ситуациите през деня. Не е подходящо време за важни решения, подписване на договори или сериозни разговори. Добре е да мислите, планирате и наблюдавате случващото се около вас, но не и да действате. Енергията ви е силна, но е добре да я насочите към творчество. Избягвайте спорове и конфликти. Рисуване, писане или музика ще ви помогнат да постигнете вътрешна хармония и да се освободите от напрежението.

РИБИ

Силната ви интуиция днес ви помага да взимате решения с лекота. Мислите и чувствата ви са в хармония, което улеснява всяка задача, с която се заемате. Избягвайте финансови сделки, подписване на договори и големи покупки. Не правете сериозни козметични процедури и не предприемайте импулсивни действия. На работното място постигате добри резултати. В любовта може да забележите признаци на ревност от страна на вашия партньор. През деня действате с умерено темпо.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg