Покана за среща очаква Везните, Рибите да се пазят от сделки

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Чувствате се уверени и енергични. Мислите ви са ясни и лесно взимате правилни решения. Подходящ момент е за пътувания и за планиране на такива, както и за добиване на нови знания и разширяване на мирогледа. На работното място всичко върви гладко и усещате прилив на сила. Периодът е благоприятен за покупки. Комуникацията е добронамерена и конструктивна. Когато се появят пречки или недоразумения, запазете спокойствие и действайте обмислено — така ще постигнете добър резултат.

ТЕЛЕЦ

Неочаквани хрумвания могат да доведат до подобряване на финансите ви. Мислите практично, но сте отворени за нови идеи. Периодът е подходящ за планиране на бъдещи проекти. Енергията ви е силна и ви помага да бъдете продуктивни на работното място. Записвайте идеите си, дори най-малките — скоро може да се окажат полезни. Бъдете открити в отношенията си. Споделяйте чувствата си и се вслушвайте в партньора — това ще укрепи връзката ви и ще внесе хармония в любовния ви живот.

БЛИЗНАЦИ

Налице е разминаване с хората около вас, затова подхождайте внимателно и обмисляйте думите си. Трудно намирате общ език и разговорите могат да излязат извън контрол. Финансовите инициативи и покупките не са благоприятни в този период. Добре е да насочите вниманието си към лични творчески занимания. Осигурете си лично пространство — изкуство и уединение ще ви върнат спокойствието. Бъдете открити с партньора си - споделяйте мислите и чувствата си, за да засилите доверието и близостта във връзката ви.

РАК

Настроени сте позитивно и имате желание за нови знания и самоусъвършенстване. Търсите нови дестинации за пътувания, преживявания и вдъхновение. Комуникацията ви е различна, смела, пряма и изразителна. Подходящ момент е за откровени разговори с партньора и за нови подходи в отношенията ви, които да укрепят разбирателството и близостта между вас. Поддържайте вътрешния си баланс и не се натоварвайте с неоправдани очаквания. Направете малки стъпки — умереното темпо ще ви донесе стабилност и сила.

ЛЪВ

Изпълнени сте с позитивна енергия и сте настроени за романтика и приятни преживявания. Чувствате се уверени да действате смело и успешно. Добър период е да пътувате, учите и да разширявате мирогледа си. Работните задачи вървят лесно и ви доставят удовлетворение. Подходящ момент е за планиране на големи проекти и идеи за създаване на нещо ваше. Интуитивно усещате кога да направите правилния ход. Използвайте енергията си разумно — фокусирайте се върху важните задачи и отделете време за приятни моменти с любимия.

ДЕВА

Избягвайте важни решения — фокусирайте се върху спокойствието си. Напрежението е осезаемо и комуникацията протича трудно. Колегите ви реагират неразбираемо за вас и ви провокират, опитайте се да не реагирате остро. Пазете се от финансови грешки и импулсивни покупки, защото периодът не е благоприятен. В работата ще срещате пречки и могат да възникнат спорове. Не се претоварвайте — енергията ви днес се изразходва бързо. Грижете се за тялото си и правете физически упражнения.

ВЕЗНИ

Настроени сте за забавления и приключения; интересни и обаятелни сте за околните. Привлекателността ви е силна и може да събуди интереса на нов човек. Комуникацията върви леко и често преминава във флирт или приятни закачки. В любовта са възможни неочаквани изненади или покана за среща. В работата сте организирани и проектите напредват плавно. Енергията ви е променлива, затова отделяйте време за почивка. Поддържайте равномерно темпо и се пазете от претоварване.

СКОРПИОН

Периодът е спокоен, възползвайте се, за да обмислите и организирате важни стъпки за бъдещето си. Около вас цари хармония и ви предразполага към приятни преживявания. Разговорите с колегите протичат гладко и работните задачи се подреждат добре. Подходящо време е за обмисляне на покупки и избиране на подаръци за близките ви хора. Изясняват се теми, свързани с обучение и личностно развитие. Пътуванията към далечни дестинации, както и планирането им, ви носи ентусиазъм и щастие.

СТРЕЛЕЦ

Чувствате се мотивирани и решителни да действате по важни за вас въпроси, но не забравяйте да отделяте време и за почивка. Изразявате се директно, но същевременно запазвате приятелския тон. В отношенията ви с любимия цари топлина и споделена визия за бъдещето. Работните задачи се изпълняват лесно и ви носят удовлетворение. Големите проекти се подреждат добре и е подходящ момент за разширението им. Отделете време за себе си — кратка разходка или любимо хоби ще ви заредят с енергия.

КОЗИРОГ

Всичко върви по план и действията ви са с добър ритъм. Организирани сте и работите последователно, без да губите концентрация. Настроени сте позитивно и сте склонни да видите живота в по-светла перспектива, отколкото обикновено. Комуникацията с колегите е продуктивна и води до продуктивни резултати. Финансовите въпроси се подреждат добре и е благоприятен период за покупки. Енергията ви е силна и реализирате желаното без напрежение. Позволете си да помечтаете — това ще ви отвори нови хоризонти.

ВОДОЛЕЙ

Мислите ви са ясни и това ви носи спокойствие. Достигате до важни изводи, които ви помагат да видите правилната за вас посоката. Поставяте си нови цели и обмисляте конкретни стъпки за реализацията им. Готови сте да мислите мащабно и да започнете дългосрочни начинания. Добър период е за далечни пътувания и обогатяване с нови знания и умения. Внесете малка изненада в отношенията с любимия ви човек — жест, който е неочакван, но се помни. Това освежава връзката ви повече, отколкото думите.

РИБИ

Вътрешното ви усещане подсказва, че е време за промяна в ежедневието и навиците ви. Търсите спокойствие и желание да се освободите от всичко около вас, което ви вреди и натоварва. Добре е да се изолирате и да се концентрирате върху вътрешния си мир и баланс. Не е подходящ момент за инвестиции, сделки и покупки, а за осмисляне, подреждане и освобождаване от старото и ненужното. Отдръпнете се за малко от всичко — тишината ще ви помогне да усетите от какво имате нужда.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg