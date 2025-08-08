Взрив на газова бутилка в хотел в гръцкия курорт Аспровалта, има ранени

41-годишен мъж е получил тежки изгаряния

Експлозия на газова бутилка във ваканционен имот в Аспровалта, Солун, рани петима души в четвъртък, съобщава електронното издание на в. Kathimerini. Според първоначалните данни, инцидентът е станал при неясни обстоятелства около 15:30 часа.

Според официални данни 41-годишен мъж е получил тежки изгаряния и е в тежко състояние. Другите ранени, включително дете, са получили леки наранявания, главно от счупено стъкло и шок.

Като част от разследването, което е започнато незабавно, полицията е задържала собственикът на хотела, 86-годишна жена.

Местните медии съобщиха, че тече разследване дали е имало някакви недостатъци в стандартите за безопасност на хотела, или дали газовата бутилка е била дефектна или лошо инсталирана.

Сръбското посолство в Атина се е свързало със съответните служби и болници, а на пострадалите граждани се оказва консулска и медицинска помощ.