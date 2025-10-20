Властта не е търгуване на постове, а отговорност в името на хората

Чудно дали, когато полагат клетва на първото си заседание като народни представители, депутатите осмислят какво изговарят? Защото последната седмица за пореден път доказа, че единственият, който всъщност изпълнява именно това, в което се е клел – „да защитава интересите на народа“, е лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и парламентарната му група.

След като дните, последвали изявлението на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов от вторник, 14 октомври, бяха белязани от обичайните за всяка политическа криза у нас инсинуации, наддаване и слухологии, днес Пеевски сложи край на спекулациите и отново показа, че за него властта не се свежда до делене и разпределяне на постове, а е отговорност. В името на хората. И работа. Пак в името на обществото, а не на дребнави и себични задкулисни интереси.

„Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората. Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България“.

С тази ясна позиция излезе в понеделник сутринта лидерът на Движението за права и свободи и идеолог на „новото начало“ в политиката, като припомни: „Мисията на ДПС и ДПС-Ново начало е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия“.

С това изявление Пеевски всъщност запуши устите и обезоръжи всички анализатори, „случайници“ в политиката и прочее „експерти“, които плъзнаха по телевизионните студиа през последните дни и които – в обслужване на интересите на задкулисието в страната, се опитаха да принизят подкрепата на ДПС-Ново начало за управлението до „търгашество на постове“ и влизане във властта през „задния вход“.

Доколко това е истина стана ясно от разговора на Пеевски с Росен Желязков, при който – според информация на Epicenter.bg, лидерът на ДПС изрично е казал, че не желае никакви постове срещу подкрепата си за правителството. Нито в изпълнителната, нито в законодателната власт. А също – че той и оглавяваната от него парламентарна група дават тази подкрепа, за да може Желязков и Министерският съвет да работят спокойно и да свършат това, за което са избрани. Сред тях и двете най-належащи задачи – да внесат бюджета и да се справят с вихрещата се спекула, крадяща от джобовете на хората.

Или иначе казано – Пеевски демонстрира за пореден път, че за разлика от останалите политически лидери на партийната сцена, той е прогнозируем и стабилен партньор, тъй като – пак за разлика от тях, възприема властта не като самоцел за облагодетелстване, а като инструмент в полза на обществото.

Възприятие, което всъщност различава истинските държавници от обикновените политици. Защото, както гласи старата максима – политикът мисли за следващите избори, а държавникът – за следващото поколение.