САЩ няма да толерират зелен „измамен“ данък върху корабите

Тръмп призовава европейците: Гласувайте с Не!

Глобалният въглероден данък върху корабния транспорт изглеждаше 100% сигурен. До вчера.

САЩ го отмениха буквално еднолично, след като заплашиха с мита и затруднен достъп до американски пристанища целия останал свят. Цитат:

„Възмутен съм, че Международната морска организация ще гласува в Лондон тази седмица за приемане на глобален данък върху въглеродните емисии“, написа Тръмп в Truth Social. „Съединените щати няма да толерират този нов глобален зелен измамен данък върху корабоплаването и няма да се придържат към него по никакъв начин. Няма да толерираме повишени цени за американските потребители или създаването на нова зелена измамна бюрокрация, за да харчат вашите пари за техните зелени мечти. Застанете до Съединените щати и гласувайте с Не в Лондон!“

Като следваща стъпка, очаквайте САЩ да торпилират и въглеродното мито на Европейския съюз (CBAM), което трябва да влезе в сила с реални плащания от началото на 2026 г.

Истината е, че само някои от страните в ЕС реално подкрепяха въглеродното мито върху морския транспорт. Всички останали ги следваха по-скоро принудително. При появата на голяма сила в обратната посока, по-слабите икономики с облекчение променят мнението си. Отлично знаят, че повишените разходи за транспорт биха ударили най-силно

точно техните компании и потребители.