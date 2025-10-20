Най-яростните поддръжници на Украйна най-много мразят Тръмп

Президентът Тръмп не даде томахавките (ракетите „Томахоук“) на Зеленски. Ето защо:

1. Томахавките с обсег 1600 - 2000 км могат да бъдат изстрелвани от подводници, военни кораби и специални земни устройства. Всичко това Украйна го няма. Тоест - САЩ трябва да осигурят всичко това на Киев.

2. Украйна няма военни дейци, които да програмират томахавките и изстрелването им. Това значи, че САЩ трябва да ги осигурят на Киев.

3. Горното означава, че САЩ трябва да се намесят нечувано и невиждано във войната против Русия, което може да има страшни последствия. Но не за САЩ.

4. Дори ако президентът Тръмп беше дал томахавките на Зеленски, това означаваше украинците веднага да започнат да унищожават най-важните руски заводи за всякакви въоръжения. Това незабавно щеше да подложи на чудовищно унищожение украинските градове и всякаква инфраструктура - от страна на Кремъл. Тоест, последиците за Украйна щяха да бъдат ужасни.

5. Дори и съвършено оръжие като томахавките няма, естествено, да спечели войната за Украйна. Не трябва много ум, за да го знаят и най-ожесточените украиномани.

6. Предвид на горното, чудя се защо Зеленски и хората му отидоха при президента Тръмп, да молят за томахавките. Те не разбират ли какво ще им се случи? (Виж т. 4). Не разбирам какви са съображенията на Киев.

7. Президентът Тръмп реши, като държавник да не даде томахавките на Зеленски. Президентът предложи на двете страни незабавно да сложат оръжие на бойните линии на фронта. Това е най-разумното, защото : всички земи, включително Крим след 2014 г., превзети от Кремъл, вече са включени в руската конституция и за да бъдат върнати на Киев е необходимо конституционно мнозинство в Думата. Очевидно това е невъзможно. Всички земи, отнети от Киев, включително Крим след 2014 г., трябва да бъдат признати за руска собственост с конституционно мнозинство в Радата. Очевидно това е невъзможно. Едното или другото са изцяло необходими за всяка от страните, за да сключат примирие. Очевидно това е невъзможно, ето защо най-човечното е двете страни веднага да спрат огъня.

8. Президентът Тръмп ще се срещне с президента Путин в Унгария след дни. Зеленски не е предвиден в срещата. Най-яростните поддръжници на Украйна, които най-много мразят Тръмп вече започнаха да му се подиграват в смисъл, че той отново (?) ще бъде измамен от Путин. Омразата разстройва съзнанието им и аз няма да им помогна с нищо.

9. Президентът Тръмп разбира, че в ужасната война, с може би милиони жертви, няма да има категоричен победител. Ето защо, той, който вече спря шест войни и спаси неизброими животи, иска да спре и най- страшната война на съвремието.

10. Ето защо президентът направи на двете страни най-естественото предложение.

Най-хуманното и най-истин-

ското.