13 октомври - празникът на мръснописците

Слави, върнете проектозакона!

На 13 октомври хората на Слави Трифонов оттеглиха своя проектозакон, който предвиждаше затвор и солидна глоба за клевета и обида срещу личния живот на хората. Мръснописците със сигурност ще обявят този ден за свой професионален празник!

Калта и помията от вестници, сайтове, телевизии и телевизийки ще продължават да заливат личния живот на хората, семействата им, цялото им битие. И ако това се наказвало със затвор, свободата на словото била опасност.

Към този кретеноиден цинизъм, чели-недочели предложението на ИТН, се разпищяха политици, журналистически мажоретки и обикновени дизайнери без да си дават сметка за пораженията в общественото семейство, които нанасяха, нанасят и ще продължават да нанасят мръсното ровичкане в личния живот на хората, клеветите, обидите и всичката останала помия, която се лее безнаказано.

В самите писъци дори имаше клевети и обиди срещу Слави и хората му като твърденията, че в своето телевизионно шоу те се ровели в личния живот на хората. Не заслужават да им се отговаря, но да кажа за останалите люде – шоуто на Слави бе и е майсторски изпипана политическа и социална сатира от най-висока класа. Да, имаше и малко чалга, малко преиграване със секс недомлъвки и битовизми, но толкова! Но мръснописците и техните апологети не дават лесно. Мръснописането е техният хляб насущний. Без да леят кал и помия върху хората те нямат какво да ядат!

Тази „свобода“ на словото им е необходима! Въпреки, че словото, горкото, е свело тежко чело от позора, в който тази „свобода“ го е натопила.

Слави, върнете проектозакона! Знаете, че той уплаши най-много онези, които поръчват мръснописането. Те са около вас.