Война и подкупи, Зеленски е притиснат в ъгъла

Разследването на прокуратурата за борба с корупцията разпалва борбата за власт в Киев. Президентът настоява за прозрачност, а разправата с виновните е отложена.

Кой ще бъде следващият? Това се чудят мнозина в Киев днес, тъй като записите на разговори, състояли се в апартамента на 18-ия етаж на небостъргача на улица „Грушевски“ 9А – тромава съвременна крепост, която се намира на най-престижното място в украинската столица, на един хвърлей с камък от офисите на президентството, парламента и правителството – продължават да бълват нови имена.

Разследването „Мидас“, започнато от специалните прокуратури НАБУ и САП, разкри най-големия корупционен скандал в страната от началото на войната срещу Русия. Защото установеният с местната операция „Чисти ръце“ украински скандал, включва подкупи, манипулирани договори, подмолни връзки и милиони долари, отклонени към вили извън Киев и към офшорни компании, свързани с Москва.

„Магнитофонните ленти на Миндич“ – записите, направени от следователи в апартамента на 46-годишния предприемач, приятел и бизнес партньор на Володимир Зеленски още от актьорските му години – съдържат имената на много високопоставени фигури, но и загатват прикрито много други.

Докато белезниците продължават да щракат около китките на ръководителите на държавната компания „Енергоатом“, а двама министри вече са подали оставка, вестниците публикуват пикантни подробности за приятелството на съпругата на един от заподозрените - бившия вицепремиер Олексий Чернишов, с първата дама Олена Зеленска. Прокурорите на НАБУ вече обявиха предстоящо разследване на Министерството на отбраната, а в Киев се разпространяват слухове, че дясната ръка на Зеленски, неговият началник на кабинета Андрей Йермак, вече е добавен към списъка със заподозрени в корупция висши чиновници.

Този път обаче президентът си е взел поука - след тромавия му опит за намаляване на автономията на антикорупционната прокуратура, който миналия август изкара много жители на Киев на улицата, въпреки фалшивите предупреждения за въздушна тревога, сега той се представя като най-непримиримия враг на корумпираните. Въобще не защищава заподозрените, не обвинява в нищо магистратите, а напротив - министрите подават оставки след неговия натиск, високопоставени служители вече са с белезници, а аверът Тимур Миндич и неговият сътрудник Александър Цукерман, който избягаха в Израел, са санкционирани. Премиерът Юлия Свириденко пък обяви основна одиторска проверка на всички държавни компании, а всички държавни чиновници все по-0открито говорят за очертаващото се като неизбежно наказание на корумпираните служители. Като може би тази подробност накара говорителя на Европейската комисия Гийом Мерсие да поздрави украинците, заявявайки, че случаят с „Операция Мидас“ на антикорупционните прокуратури е знак, че системата работи, а не е симптом на провал.Това, че скандалът в Киев не е подкопал европейската подкрепа за Украйна, е видно и от отпускането на поредната част от помощта на Брюксел, към която в четвъртък бяха добавени оръжия на стойност 500 милиона долара - те ще бъдат закупени в САЩ от страните от Източна и Северна Европа от името на Зеленски.

Но скандалът, предизвикан от операцията „Чисти ръце“ с кодово название „Мидас“ остава неудобен, особено като се има предвид фактора време. Ситуацията на фронта се влоши през последните дни, като руснаците напредват както към Покровск, така и в Запорожка област, преминати разстояния от само няколко километра, които въпреки това подчертават трудностите на украинската отбрана. А за съжаление сделките на Миндич и неговите сътрудници, разкрити от „Мидас“ по същество са се въртели около държавната енергийна компания, а разкритието, че парите, предназначени за електропреносната мрежа, може да са били отклонени за изграждането на лъскави вили за приятели и за приятели на приятелите, е нещо, което предизвиква значителен гняв. Няма начин, след като украинските градове и техните жители, остават в мрак до 12 часа на ден след руските бомбардировки на електроцентралите, които е трябвало да бъдат защитени с откраднатите пари.

Гняв, който журналистът Михайло Ткач обобщава в „Украинская правда“ с въпроса: „Защо всеки украински президент започва мандата си с борбата с корупцията, за да го завърши с раздаването на изгодни договори на съучениците си?“ Но за политолога Виктор Андрусив - някогашен съветник на Зеленски, в скандала „Мидас“ има и нещо положително: „Едната глава на чудовището е вече е отрязана, - казва той, добавяйки: - Останалите пък няма къде да бягат. Запазили сме всичко за след войната - записите, доказателствата за далаверите, налице са и тайните служби, които знаят всичко.“ Значи по този начин развръзката е просто отложена - желязната защита на президента, лицето на съпротивата срещу Русия, сега не се поставя под въпрос от никого. Страната е във война, заплахата е другаде и „нашите хора, които се нуждаят от защита, не са на улица „Грушевски“, а на фронта“ - изтъква Андрусив.

Който все пак се надява, че скандалът ще подтикне Зеленски да се освободи от част от обкръжението си и да привлече в правителството „новия елит, който се сформира по време на войната“. Като само така би могъл да си възвърне доверието, поне докато чака краят на военните действия, след които ще стане възможно произвеждането на нови президентски избори.

А въпросът на въпросите, който в момента тревожи всички в известен смисъл, е следният: кой реши да ускори нещата и защо? Ясно е, че атаката срещу президент-символ като Зеленски чрез неговите помощници, без изобщо да са повдигнати конкретни обвинения срещу него в такъв деликатен момент от войната не може да бъде съвпадение, а случаят „Мидас“ не е резултат от рутинно разследване. Най-вероятно някой в Киев предвижда края на конфликта, или по-скоро неговото „замразяване“, с последващото активиране на политическата борба, която е почти в пасивно състояние от четири години. И може би не е съвпадение, че подслушванията на НАБУ и САП се публикуват на руски език.

Език, забранен от официалните медии след инвазията, но съвсем естествено е Миндич и неговите съучастници да говорят руски насаме, докато обсъждат сенчестия си бизне. Защото това е родният език на много украинци, особено на тези на Изток, включително на Зеленски . Но публикуването на разговорите им, обсипани с нецензурни думи на езика на врага, означава и изпращане на послание до онази част от обществото, която винаги е смятала президента и неговите хора за твърде „свързани с Москва“.

Автор: Анна Зафесова

Източник: Вестник "Ла Стампа", Италия