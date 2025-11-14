„Демократичния щит“- още кеш за „наш'те“ медии, още кеш за фактчекърство

Голямото разочарование от неадекватната комисия има и своите позитиви

Урсула снощи представи „Демократичния щит“. Понеже имам още няколко месеца преди да трябва да пиша като робот да не ме цензурират, ще се възползвам и ще го обобщя по лесен начин - още кеш за „наш'те“ медии, още кеш за фактчекърство и вяла идея за някакви платформи дето нищо няма да стане от тях.

Както винаги, голямото разочарование от неадекватната комисия има и своите позитиви, защото като прави зулуми, поне знаем, че няма и с това да се справи. За жалост фактчекърството ще се помпа допълнително, въпреки, че е вредно и крайно неефективно, но... това е положението.

Хубавото е, че колкото и кеш да наливат в прогресивните комсомолски медии из Европа, това няма да помогне по никакъв начин. Тези медии нямат вече уважение и вяра, защото не са доказали с нищо, че са по-достоверни и дори напротив. Загубили са влиянието си върху обществото и способността да оформят мнение. Така че за да успеят им трябва честност, а не кеш.

Останалата част от предложението е оръфана от американски лобисти до формата на някакви „платформи“ дето ще се участва доброволно. Тоест, никой няма да разбере дори за съществуването им.

Ако пък не ви харесва, че се изливат европейски средства по такива неща - ами, да сте гласували. Българските евродепутати също осигуряват мнозинство на Урсула. Ако бяхме гласували, можеше да не се случи. Урсула не ви е виновна, тя тоя „демократичен щит“ го предлагаше още преди изборите. Нека напомня, че изборите бяха 2 в 1 и на българските имаме към 2,2 милиона, а на европейските 2 милиона. Към 200,000 души ги е домързяло да попълнят втората бюлетина. Един мандат е към 126 хиляди гласа. Тоест от чист мързел да задраскат още едно квадратче българите сме дали +1 глас за Урсула. Да го мислите това на следващите избори.