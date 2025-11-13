Джихад се бори с расизма като напада християни

Той е видял тълпа, която ще му помогне. Най-нормалното е да се възползва

Снощи в САЩ е имало побоища между антифа и консерватори при събитие на НПО-то на покойния Чарли Кърк. Един от протестиращите (на снимката) се боричка с човек от НПО-то. После стана ясно, че всъщност е опитал да му откъсне кръстчето от врата. Името на този човек е Джихад.

Преди около месец мъж в Манчестър извърши терористична атака над Синагога. Той също се казваше Джихад.

Не се занимавайте да пробвате с фактчекове. Сан Франциско кроникъл го потвърди, а това е лява медия.

Може би най-интересното в случая е когато Джихад се пресяга и взима кръстчето, след което почва безмилостно да бие с крушета мъжа, който се опитва да си го върне. Тогава тълпата антифа му се радва и го подкрепя. Като стои християнинът окървавен и без своето кръстче те го сочат с пръст, подиграват му се и викат „ще ревеш ли, бяло момче“. А той е брутално окървавен, даже не мога да споделя снимката тук. Не е ли това най-ясния символ за лявото движение по запада? Те никога няма да разберат какво значи това Джихад да отскубне кръстчето от врата на християнин, да го налаха безмилостно и левите наоколо да му се радват. За тях той просто се бори против „расизма“ или нещо такова. Междувременно Джихад е най-умен - той е видял тълпа, която ще му помогне. Най-нормалното е да се възползва.

Тук се чупи за мен връзката с това ляво, американското ляво, като нещо смислено за света. Когато ти се радваш на Джихад да прави това... е, нужно е елементарно историческо познание да знаеш как приключва. Пък на същите тези хора искам да пожелая най-искрено успех да проповядват прогресивните ценности извън християнския свят. Сериозно. Дано успеят.