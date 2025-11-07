Всяко десето бебе във Варна се ражда недоносено

Момченце се появило на бял свят едва 790 грама

Национална кампания насърчава подкрепата за преждевременно родени

Всяко десето бебе във Варна идва на бял свят преждевременно. Това сочат данни от лечебните заведения, според които в областта годишно се раждат над 3600 деца, като повече от 10 на сто от тях са недоносени. В най-голямото неонатологично отделение в АГ-болницата, където се приемат и пеленачета от Североизтока, делът на недоносените достига до 12%. От началото на тази година там са приети около 180 бебета с поднормено тегло, най-малкото от които е тежащо едва 790 грама момченце. То вече е на 7 месеца и се развива добре.

Картината във Варна е сходна с тази в цялата страна, съобщиха от фондация “Нашите недоносени деца”, която организира национална кампания в подкрепа на преждевременно родените деца и семействата им под мотото “Малки стъпки за големи герои”. Част от нея е арт инсталация “Люлка на надеждата”, разположена в мол във Варна.

До 9 ноември посетителите могат да се снимат до нея и да изразят съпричастността си с проблема в социалните мрежи с хаштаг #МалкиСтъпкиНаГолемиГерои. Кампанията включва и онлайн благотворителна томбола, участието за която струва 10 лв. Събраните средства ще отидат за подкрепа на недоносени деца по време на престоя им в болница и след изписването им.