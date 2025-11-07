Камион се обърна на АМ “Хемус” край Шумен

Камион с ремарке се обърна в Шуменско, което наложи временно отбиване на движението по магистрала „Хемус“ в посока София – Варна. Шофьорът на камиона се е ударил в крайпътни мантинели, навлязъл е в насрещното и е напуснал пътното платно, съобщи NOVA.

Водачът, грузински гражданин, не е пострадал. Проверката за алкохол е отрицателна.

Движението към София се осъществява по магистралата, а към Варна автомобилите се отклоняват по стария път до разчистване и обезопасяване на участъка.

На няколко километра в източна посока, към Шумен, е станала още една катастрофа – между два автомобила, които са се ударили в мантинелите, като в района има разпилени автомобилни части.