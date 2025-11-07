БАТ иска свят без тютюнев дим

Бездимните продукти са с много по-малка вреда

Никотинът не причинява рак, няма научни доказателства, че води до рак, заяви Марк Форстър от “Бритиш американ табако”- Великобритания на форум в София, на който обясни предимствата на бездимните продукти за пушене. Никотинът се намира в най-голяма концентрация в тютюна, но го има и в картофите и доматите.

Никотинът не е причина за развитие на заболявания, свързани с тютюна, но много хора не разбират това, каза Марк Форстър.

Преди 5 г. е направено проучване сред лекари в САЩ, като са ги попитали дали никотинът причинява раково заболявания. 82 на сто са отговорили с “да”, но те грешат. Заболявания причинява тютюнопушенето. Цигарата има филтър и гори при температура от 950 градуса, като при това се отделят 7500 различни химикали. От тях 150 са вредни, а 60 са канцерогенни, тоест причиняват рак, но сред тях не е никотинът.

Има голям обем доказателства, че бездимните продукти са с много по-малка вреда. Рискът от бездимните продукти е по-малък, защото, например при продукт за нагряване като glo, нагряването е до 450 градуса и канцерогенният ефект е намален защото тютюнът не гори.

Има девет химически вещества, които според Световната здравна организация, трябва да бъдат намалени при тютюнопушенето. Glo е с нагряване и тези вещества са намалени с 90-95 на сто. Ако пушач се откаже, с 83 на сто намаляват маркерите за тези вещества в организма му. А ако пушач премине на glo, намалението е с 74 на сто, тоест близо до намалението при пълно отказване от пушене.

От “Бритиш американ табако” (БАТ) се стремят за свят без тютюнев дим. Въпреки познатите рискове, броят на пушачите по света остава голям. Но бездимните продукти са по-добрата алтернатива на цигарите, защото са с много по-малък риск. За създаването на тези продукти от БАТ инвестират милиарди паунди, за да намалят вредата от пушенето. Швеция е първата държава, която може да бъде обявена за страна без тютюнев дим. Там пушачите на цигари са само 5,3 на сто.