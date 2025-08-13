Генетични тестове разкриват подробности за произхода на мистериозни „извънземни“ мумии, открити в Перу

ДНК пробите от мумиите до голяма степен съвпадат с човешките генетични профили

Откритие в Перу плени учените и теоретиците на конспирацията от 2015 г. насам, когато гробар открива мумифицирани тела в пещера. Тези необичайни останки, забележителни с това, че имат три пръста на ръцете и краката си, предизвикаха бурни спекулации. Някои твърдяха, че са извънземни, други твърдяха, че представляват неизвестен човешки вид, докато много учени стигнаха до заключението, че става въпрос за сложна измама, пише Daily Mail.

Днес около две дузини от тези тела се подлагат на научно изследване. Изследователите твърдят, че мумиите имат запазени тъкани, мускули и органи. Забележително е, че един от екземплярите е бил бременен по време на смъртта.

Джеси Мишелс, водещ на подкаста „Американска алхимия“, наскоро посети мястото и сподели откритията си с изданието, слагайки край на идеята, че те са „извънземни“.

„Не открих доказателства, че не са от Земята“, каза той, предполагайки, че мумиите може да представляват неизвестен досега подземен вид.

Мишелс също така отбеляза, че експерт по биоинформатика е анализирал публично достъпната ДНК и е идентифицирал генна мутация, свързана с вродено състояние, което причинява деформации на пръстите при хората.

Това предлага възможно естествено обяснение за необичайната анатомия на съществата.

Специалистът по биоинформатика Алейна Харди обясни, че първоначално се е опитала да „опровергае хипотезата“, че генетична мутация може да причини подобни аномалии на пръстите.

„Намерих списък с 50 гена“, каза Харди. „Има мутация в един от тези гени, наречен Gli3, която е свързана с полидактилия.“

Полидактилията, наличието на допълнителни пръсти, е била идентифицирана в археологически останки в Перу преди, което предполага, че е съществувала в древни цивилизации.

Генетичният анализ разкри, че ДНК пробите от мумиите до голяма степен съвпадат с човешките генетични профили, въпреки някои замърсявания и технически предизвикателства, често срещани в древните ДНК изследвания. Научният екип използва усъвършенствани техники за екстракция на древна ДНК, за да изолира внимателно генетичен материал от костните и мускулните тъкани на мумиите. След това изследователите са използвали инструменти за секвениране на генома и биоинформатика, за да реконструират генетичните профили и да идентифицират мутации.

Поради деградиралата и фрагментирана природа, типична за древните проби, екипът е проверил откритията си спрямо известни сухоземни организми и ДНК от околната среда.