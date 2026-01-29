Германия забранява приложенията за скорост

Германия е малко по-либерална от повечето европейски страни по отношение на скоростта на движение, тъй като на някои участъци от магистрали няма ограничения. По много други пътища и улици обаче всяко нарушаване на максимално допустимата скорост може да се заснеме и санкционира.

Ето защо водачите, също както у нас, ползват приложения на мобилните си телефони, които указват къде са поставени камери. На шофьорите обаче е забранено да работят с такива приложения по време на пътуване (това важи и за пътниците), а могат само предварително да се информират къде са камерите по маршрута им.

Парадоксалното е, че по някои радиостанции редовно се пускат съобщения къде има камери за скорост.

Сега някои германски политици искат да наложат пълна забрана за приложения, които информират за камери за скорост. Такава забрана има в Швейцария - всеки който има подобно приложение на телефона си и го носи в колата, подлежи на глоба до 1000 франка. Във Франция приложенията за скорост също са незаконни и могат да донесат глоба до 1500 евро.