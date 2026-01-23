Номер едно в света по продажби е Toyota

За шеста поредна година японският производител доставя най-много леки коли на клиенти

Volkswagen остава на второ място

Toyota си осигури короната в световните продажби на нови леки автомобили през 2020 г. и оттогава не я пуска. Вече е ясно, че японската марка е №1 и през изминалата 2025-а, макар че още не са публикувани всички пълни годишни отчети.

Най-големият конкурент на Toyota е групата Volkswagen, която обяви продажби в размер на 8,98 милиона леки превозни средства. Тази цифра е по-малка от общия брой на Toyota от януари до ноември 2025 г., а като се прибавят и декемврийските продажби преднината на японците ще стане още по-голяма. За 11 месеца групата на Toyota има доставени 10,33 милиона леки коли.

Volkswagen възлага големи надежди в Европа за лансирането на електрически модел Polo през 2026 г.

И докато при японският производител за 2025 г. се регистрира ръст на продажбите от 4,8% в сравнение със същия период на 2024-а, при Volkswagen има спад от 0,5%. Германската група възлага големи надежди на пускането в Европа през 2026 г. на нов електрически модел от базово ниво с лансирането на ID Polo с начална цена под 25 000 евро. Очакванията са този автомобил да привлече нови клиенти за основната марка в групата.

Конкуренцията от страна на Toyota също има оптимистични прогнози за новата година. Готови за пускане на пазара са нов пикап Hilux и достъпен Land Cruiser FJ. Това ще е първата пълна година за продажбите на шестото поколение RAV4.

Прогресът на групата Hyundai-Kia е очевиден и в номинацията на Hyundai Ioniq 9 за най-добър премиум автомобил на 2026 г. в Германия.

И докато Toyota и Volkswagen се борят за доминацията на световния пазар, концернът Hyundai-Kia продължава да набира скорост.

Южнокорейската група увеличи продажбите си през 2025 г. с 0,6% до 7,27 милиона превозни средства и се класира на трето място по предадени на клиенти автомобили.