Червената луна на Alfa Romeo

Най-ексклузивния модел Giulia Quadrifoglio е създаден в партньорство с ветроходния отбор Luna Rossa



Лимитирана серия от само 10 екземпляра

Най-доброто от яхтения и автомобилния свят

Има коли, които притежават впечатляваща мощност, най-модерни технологии и зашеметяващ дизайн. Но има и такива, които наред с това разказват история. Giulia Quadrifoglio Luna Rossa не е само ново специално издание в гамата на Alfa Romeo, а е израз на италианската страст към бързината и състезанията. Моделът направи световна премиера на изложението в Брюксел, за да разшири територията на автомобилите Quadrifoglio там, където свършва земята и започва морето.

Специалното издание е първият резултат от сътрудничеството между автомобилния производител Alfa Romeo и ветроходния отбор Luna Rossa. Освен че са италиански, двете компании споделят страстта в създаването на бързи машини с изящен дизайн и ултрамодерни технологии. И докато широката публика познава автомобилната марка Alfa Romeo, ветроходният тим Luna Rosa (в превод - червена луна) е популярен най-вече сред почитателите на този спорт.

Luna Rosa се състезава в най-престижното ниво на ветроходството като претендент за легендарния трофей America’s Cup. Това е най-старото в света спортно отличие със 175-годишна история. Носителят на купата се излъчва след регата, която досега се провежда веднъж на четири години (като олимпиадите и световните първенства по футбол). В надпреварата всички претенденти се състезават един срещу друг, за да определят най-силния. Той излиза в директен дуел с носителя на трофея, който има привилегията да определя къде да бъдат финалните гонки. Два пъти Luna Rosa стига до финала (през 2000 и 2021 г.), но два пъти загуби срещу отбора на Нова Зеландия, който като носител на трофея избра регатата да бъде в негови води в акваторията на Оуклънд.

Яхтите в регатата за America’s Cup могат да се сравнят с болидите от “Формула 1”. За тях са ангажирани цял екип инженери и изследователи, разработват се нови технологии, прилагат се най-иновативни и леки материали в изключителната конкуренция да се подобри времето с всяка частица от секундата. Затова партньорството между Alfa Romeo и Luna Rossa надхвърля границите на маркетинга. Това е истински обмен на експертиза - материали, аеродинамика, изследвания на производителността и щателно внимание към детайлите.

Всеки екземпляр от серията Giulia Quadrifoglio Luna Rossa е сглобен в автомобилната фабрика в Касино и след това е трансформиран в новия център за персонализиране, който Alfa Romeo споделя с Maserati. Резултатът - само 10 екземпляра за целия свят. Всички вече са продадени.

Giulia Luna Rossa е най-аеродинамичния модел Quadrifoglio досега. Новият карбонов екстериорен пакет има не само визуален ефект. Той осигурява стабилност при много високи скорости. При 300 км/ч се генерира около 140 кг притискателна сила, почти пет пъти повече от стандартното изпълнение Giulia Quadrifoglio. Това прави още по-ефективно използването на тягата на славния 2,9-литров битурбо двигател V6 с мощност 520 к.с.

Морска естетика от от офшорните регати

Специалното издание Giulia Quadrifoglio Luna Rossa веднага се откроява визуално. Каросерията е завършена с ръчно нанесена боя, напомняща металния ефект на стоманата и отраженията на корпуса на състезателна лодка. За първи път в историята на марката логата на Alfa Romeo имат червен фон. Върху 19-инчовите джанти също изпъква червен акцент, докато покривът, решетката и корпусите на огледалата са изработени от открит карбон.

Морската тема Luna Rossa продължава в интериора със специални седалки Sparco и един силно символичен детайл - тънък слой от истинско яхтено платно, интегрирано в таблото. Тапицерията на седалките напомня на спасителни жилетки за моряци, а върху централната конзола и облегалките са поставени логата на Luna Rossa.

Ето защо това издание изглежда най-ексклузивния модел Giulia, разработван някога под името Quadrifoglio. Тук екстремната мощност е съчетана с цялостна ефективност и ексклузивност с цел постигане на пълна хармония - такава, каквато може да се открие само в естествената среда на морската шир. Там, където красотата е силата се сливат в едно.