Суперкола от производител на прахосмукачки

Китайската компания Dreame представи електромобил с 1900 к. с.

Технологичен иноватор ще взима клиенти от Bugatti и Bentley

Да правиш прахосмукачки и суперколи са две различни неща. Китайската компания Dreame Technology смята, че може и двете. За едното е сигурно, защото марката е известна със своите ултрамодерни прахосмукачки и домакински уреди. Сега предстои да докаже и второто, тъй като е готов първият є концептуален автомобил.

Моделът Dreame Nebula 1 е подготвен да направи премиера на изложението за потребителска електроника CES в Лас Вегас. Там за първи път фирмата за прахосмукачки показва реален вариант на своята дебютна кола, макар и като концепт. Четиривратото спортно купе разполага с четири електрически двигателя, които генерират мощност в размер на 1902 к. с. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема само 1,8 секунди.

Острият “нос” и ниската предница наподобяват на италианските спортни коли.

Серийното производство трябва да започне през следващата година. Освен огромната мощност китайските инженери обещават функции като активни аеродинамични компоненти, които променят позицията си върху каросерията в зависимост от скоростта. Все още не е разпространена информация за батерията, пробега и максималната скорост.

Амбициите на китайците са да привлекат клиентите на традиционните европейски марки за суперколи, като им предложат добавена технологична стойност, включително интелигентна верига за бързи и удобни доставки. Моделът Nebula 1 е носител не само на максималната производителност, но и най-добрата ефективност и безопасност.

По непотвърдена информация компанията Dreamе планира да изгради фабрика за луксозни електрически автомобили в Бранденбург, Германия. Китайците искат да изпреварят марки като Bugatti и Bentley, които по-бавно възприемат електрификацията и най-новите интелигентни технологии. В това отношение най-сериозните конкуренти са други китайски компании като Xiaomi и BYD, които също разработват електрически суперколи с най-висока мощност и скоростни характеристики.