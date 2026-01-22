Бензиностанциите отварят магазини

Бензиностанциите в Европа започват да адаптират бизнеса си към прогнозирания спад в продажбите на горива в резултат на увеличаването на електрическите коли. В държавата с най-много превозни средства на континента Германия има над 13 000 бензиностанции. Проучване показва, че те вече стратегически разширяват портфолиото си към други продуктови и сервизни области като магазини за хранителни стоки и автомивки.

През изминалата година в Германия бе регистрирано най-високото ниво на продажби на горива от 2019 г. насам, а бензинът изпревари по обем дизела, но това се дължи главно на намаляващия брой дизелови коли.

Операторите на бензиностанции очакват спад в продажбите на горива в средносрочен и дългосрочен план поради продължаващия ръст на покупките на електрическите превозни средства. Засега обаче бизнесът със зарядни станции не е достатъчно устойчив и печеливш за тези търговски обекти за разлика от магазините за бързо хранене и автомивките. Оказва се, че те генерират повече приходи, отколкото инсталираните нови точки за зареждане на електромобили.