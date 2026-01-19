Qubo на ток, бензин и дизел

Пътническият ван ще се предлага в две дължини на каросерията с пет и седем места

Базира се на лекотоварния модел Doblo

С представянето на семейния ван Qubo L се потвърди още веднъж смяната на посоката, която предприемат големите автомобилни производители. FIAT не прави изключение и отново пуска пътнически модел с бензинови и дизелови двигатели - защото такива продължават да се търсят на пазара от масовите потребители. Ще има и електрическа версия.

Наред с доказаните мотори с вътрешно горене FIAT връща и доказано име. До не толкова отдавна Qubo беше пътническият вариант на малкия лекотоварен модел Fiorino. Сега Qubo L ще бъде пътническа конфигурация, базирана на малко по-големия лекотоварен модел Doblo и също като него ще се предлага със стандартна каросерия (4,40 м) с пет места и с дълга каросерия (4,75 м) със седем места. Вариантът със седем места разполага с трети ред седалки, които се сгъват в багажното отделение.

Qubo L ще има версии с пет и със седем места.

В духа на семейните ванове Qubo L се откроява с голямо вътрешно пространство, 27 отделения за съхранение на вещи и превоз на предмети с дължина до 3 метра благодарение на сгъваемата предна пътническа седалка. Купувачите ще имат избор от три нива на оборудване и четири цвята - бяло, черно, зелено и синьо.

Високият покрив осигурява голям вътрешен обем в Qubo L и много място за пътници и багаж.

Гамата от задвижващи системи е широка и не ограничава потребителите само до електрически системи. FIAT връща дизела и Qubo L може да бъде оборудван с комън-рейл двигатели с ресурс от 100 к. с. и 130 к. с., като при по-мощния има опция за автоматична трансмисия. Ще има и бензинов мотор със 110 к. с. Версията с 5-места ще се предлага и с електрическо задвижване със 136 к. с. Функцията за контрол на сцеплението улеснява водача при шофиране по хлъзгави и неравни настилки, като предотвратява приплъзване на колелата.