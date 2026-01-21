7000 военни камиона за Франция от Daimler

7000 военни камиона ще бъдат доставени на френската армия от Daimler. Поръчката е осигурена заедно с френската компания за военни превозни средства и армировка Arquus. Камионите ще бъдат модели Mercedes Zetros с полезен товар до 6 тона. Те ще бъдат произвеждани и доставяни в продължение на повече от 10 години.

Всички поръчани превозни средства са базирани на триосното шаси Zetros, което е военизирано от Arquus. Задвижването е с двигател Mercedes OM 460, който може да работи и с гориво с по-нисък клас. Освен това всички модели са оборудвани с напълно автоматична трансмисия с преобразувател на въртящ момент.

Ще бъдат доставени няколко варианта на превозни средства - за превоз на войници, за превоз на товари, със защитени каросерии, варианти с кран и камиони с лебедки. Камионите се произвеждат в заводите за камиони на Daimler във Вьорт ам Рейн (Германия) и Молсхайм (Франция). Милитаризацията, системната интеграция и сглобяването на защитени кабини се извършват в три завода на Arquus във Франция.