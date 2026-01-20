Ще има нов модел Fiesta с електромотор

Наскоро Ford значително намали плановете си за производство на електрически превозни средства в САЩ. Но в Европа фокусът трябва да остане върху електромобилите поради предстоящото ограничение за продажби на нови коли с вътрешно горене.

През 2023 г. от завода в Кьолн излезе последният екземпляр на Fiesta с бензинов мотор. Дълго време това беше един от най-успешните и най-продавани модели на Стария континент. По информация от германските медии до две години може да се появи ново издание на Fiesta с изцяло електрическо задвижване и споделена техника с Renault. Това ще бъде възможно благодарение на обявеното технологично партньорство между Ford и френската марка.

Много е вероятно новият модел Fiesta да има идентично задвижване с това на Renault 5. Същата платформа се ползва и от Nissan Micra. В такъв случай Fiesta ще бъде с компактни размери с дължина под 4 метра. Ще има избор и между два варианта за батерия с пробег от 300 до 400 км и мощност от 120 до 150 к. с.

Освен Fiesta се прогнозира Ford да разработи и други електрически модели за Европа в сътрудничество с Renault.