Ще има 6, 8 и 12 цилиндъра

Технологични иновации намаляват отделяните емисии

Големите мотори ще продължат да се предлагат в нови автомобили

Все по-строгите регулации в Европейския съюз за нивата на отделяните от новите автомобили въглеродни емисии принуждават много производители да се отказват от бензиновите двигатели с по-голям работен обем. Въпреки това някои водещи марки не бързат да зачеркнат тези мотори от плановете си. Например в BMW са предприели мерки, които гарантират, че по-големите двигатели ще оцелеят и при предстоящото влизане на още по-стриктната норма за емисии Евро 7.

Двигателите на BMW от следващо поколение са проектирани от самото начало така, че да отговарят на по-високи изисквания, казва в интервю за специализираното издание Autocar главният технологичен директор на компанията Йоахим Пост. От думите му се разбира, че ще продължат да се предлагат както 6-цилиндровите редови и V8 двигателите, така и моторите V12 (към момента ексклузивни за Rolls-Royce).

Някои марки прекратиха производството на двигатели с 12, 8 и 6 цилиндъра заради стриктните регулации в Европейския съюз.

BMW прекрати продажбите на автомобили V12 след серията M760i Final Edition през 2022 г. Главният технологичен директор на германската марка казва, че на стандарта Евро 7 ще може да се отговори с инженерни решения като например оптимизации на изпускателната система (каталитичните конвертори) и др.

Думите на Йоахим Пост, че следващото поколение продукти на BMW ще ползва двигател V12 се приемат като индикация, че този мотор може да се завърне в “баварската” гама. Предполага се, че 6,75-литровият двигател с два турбокомпресора е подходящ за новосъздадената подмарка BMW Alpina. Други смятат, че V12 ще продължи да “живее” само в Rolls-Royce (британската марка заедно с MINI е част от групата BMW). За сравнениe - Mercedes все още предлага V12 в лимузината Mercedes Maybach S 680.