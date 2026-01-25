Veyron се завръща

Обединява най-доброто от всички автомобили на Bugatti с двигател W16

Нова техника за наслояване на боя

Специален модел в чест на визионера Фердинад Карл Пиех

Преди 20 години Bugatti Veyron промени представите на хората за възможностите на съвременните автомобили. Този модел създаде нова категория на хиперколи със своята мощност от 1001 к. с., максимална скорост над 400 км/ч и невиждано за толкова екстремна машина модел ниво на лукс и изтънченост. Днес марката отдава почит на човека, който “измисли” този автомобил и направи възможно неговото реализиране - от първата рисунка на белия лист до пускането на пазара: Фердинанд Карл Пиех (1937 - 2019).

Историята на Veyron започва не в ателието на Bugatti във френския град Молсхайм, а във високоскоростен влак шинкансен в Япония. Докато пътува върху релсите с 200 км/ч, австрийският инженер и бизнесмен скицира революционната W-конфигурация на двигателя, която ще се превърне в сърцето на възродената марка Bugatti. По това време Пиех е големият началник в цялата група Volkswagen (придобила Bugatti) и вече е демонстрирал своя инженерен гений чрез разработването на уникалната архитектура на двигателя VR на VW. Така от компактния VR6 за Golf се преминава към W8 и W12 за Passat и Bentley, за да се стигне до върховното му творение - W16 с четири турбокомпресора във Veyron.

Самият двигател W16 представлява конструкторско чудо. Чрез разпределение на цилиндрите в къса и широка конфигурация, инженерите компресират до 645 милиметра това, което обикновено би бил дълъг един метър двигател. Това позволява на Veyron да постигне забележително компактно междуосие от 2700 мм. Този архитектурен блясък, съчетан със задвижване на всички колела и почти перфектно разпределение на теглото, създава хиперкола - едновременно цивилизована и опустошителна.

С премиерата си на автомобилното изложение в Токио през 1999 г. Veyron представя радикално различна естетическа философия. Докато много суперколи все още следват наклонените напред клиновидни форми, Veyron се накланя назад. Благороден и самоуверен - това е автомобил с 1000 конски сили, който изглежда модерно и сега, две десетилетия след дебюта си.

В чест на Фердинанд Карл Пиех днес Bugatti пуска специален автомобил, изработен по поръчка в един единствен екземпляр, с неговите инициали и върху най-високата еволюция на платформата с двигател W16. Автомобилът носи означението F.K.P. Hommage и разполага с четворно турбиниран 8,0-литров W16 мотор с мощност 1600 к. с. и въртящ момент 1500 Нм. Моторът е от Chiron Super Sport - същият автомобил, който изпълни амбициите за скорост на Пиех, като разви над 300 мили в час (480 км/ч). Това представлява върха на разработката на W16 с по-големи турбокомпресори, подобрени интеркулери, охладителни системи и подсилена скоростна кутия, способна да се справи с гигантския въртящ момент.

Отвън специалното издание демонстрира фина, но значителна еволюция на Veyron. Отличителното червено външно покритие използва усъвършенствани техники за наслояване - сребриста алуминиева основа под червено оцветено прозрачно покритие. Така се създава изключителна дълбочина и триизмерност. Фердинанд Карл Пиех винаги е държал автомобилите му не само да бъдат технически шедьоври, но и образци на дизайна - перфектни до най-малкия детайл.

Уникален часовник на таблото

Интериорът на F.K.P. Hommage представлява почти пълна революция в сравнение с всеки друг познат модел W16, включително Chiron и Mistral. Уникален волан - кръгъл и с характер на Bauhaus, подобно на оригиналния Veyron - се съчетава с изцяло поръчкова централна конзола и капак на тунела, изработени от масивни алуминиеви блокове. Платовете на тапицериите, изтъкани ексклузивно в Париж, представляват най-новото постижение на Bugatti в персонализирането на интериора, въведено с Tourbillon - еволюция на изцяло кожения интериор на Veyron.

Доминиращ на арматурното табло е 41-милиметров часовник Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon. Осмоъгълният часовник е разположен в “остров”, завършен с полиране, подобно на двигателя - техника, заимствана от обработката на оригиналните редови осемцилиндрови глави на Еторе Бугати. Часовникът разполага с гениален механизъм за самонавиване- гондола, която се върти по диагонална ос няколко пъти на час, задвижвана от самия автомобил без електрическа връзка.