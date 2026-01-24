G-класа с 900 конски сили

Колелата са с размер 24 инча

Brabus добавя много карбон и по-голям двигател

Многобройни са модификациите на G-класата от Brabus, но най-новият вариант изглежда по-див и по-брутален от всички досега. На всичкото отгоре има мощност (и цена) на хиперавтомобил. Специалистите от германското тунинг ателие определено успяват да вземат ума (и парите) на платежоспособните автомобилни ценители.

Моделът Brabus 900 Rocket Edition представлява “ракета” с 900 конски сили, много карбон и с аеродинамика на “куб”, както мнозина наричат G-класата на Mercedes. Изминалата 2025-а беше най-успешната по продажби в 45-годишната история на този модел. Модифицираният от Brabus автомобил от поколението W465 е радикален до последния детайл, изглежда свирепо и звучи точно така, а цената на всеки от 30-те екземпляра в лимитираната серия тръгва от 680 хиляди евро нагоре.

Карбон, алкантара, кожа и червено-черен дизайн в интериора създават усещане за огромно превъзходство.

С увеличението на мощността до 900 конски сили и 1250 Нм въртящ момент задвижващата система разполага с 315 конски сили и 400 Нм повече от стандартния модел G63. Постигането на тези стойности изисква много доработки на битурбо двигателя AMG V8, който тук е с червен карбонов капак. Моторът има по-големи горивни камери и обемът му нараства от 3982 куб. см на 4407 куб. см.

Монтирани са нови ковани бутала, мотовилки и колянов вал, заедно със специални турбокомпресори. Нови

За първи път логото на Brabus е осветено в модифицираната G-класа.

BoostXtra клапани осигуряват характерния звук при претоварване. Така 2640-килограмовият “куб” ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунди и постига максимална скорост, електронно ограничена на 240 км/ч. В изпускателната система са приложени по-големи тръби, управление на клапите, метални каталитични конвертори, нови филтри за твърди частици и червено осветени странични накрайници.

За екстериора е разработен изцяло нов бодикит, като първи път предното лого на Brabus е осветено. Акцент са 24-инчовите колела с карбон и с легендарния дизайн с три спици от 80-те години с размер на гумите 295/30 отпред, 355/25 отзад