SUV на ток с над 1000 к. с. от Mercedes

Въпреки че през последните седмици и месеци се наблюдава забележителен завой към двигателите с вътрешно горене в сегмента на спортните автомобили, Mercedes-AMG не изоставя ангажимента си към електрическите превозни средства. От Германия идват информации, че се работи върху нов електрически SUV с четирицифрено измерение на мощността.

Вече са забелязани тестови прототипи на такъв автомобил, който ще бъде първият собствен електрически SUV на AMG. Очаква се той да се предлага и във версия на купе. Това не би трябвало да изненада никого, тъй като SUV купетата са нещо обичайно за Mercedes от години.

Слуховете сочат, че новият модел ще използва подобна схема на задвижване като тази, която вече е показана в концепта GT XX - тримоторна конфигурация, цилиндрични батерийни клетки с директно охлаждане и 800-волтова архитектура. GT XX Concept може да се похвали с мощност от 1340 к. с. Малко вероятно е серийният SUV да достигне тази цифра, но... Кой знае?