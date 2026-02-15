Истинската кола на зимната олимпиада

Най-продаваният автомобил във Великобритания през 70-те години на миналия век

Има версия с двигател от Lotus

Ford Cortina взима името на италианския ски курорт

Зимните олимпийски игри в Кортина д'Ампецо, Милано и няколко по-малки града в региона са в разгара си. Официалното име “Кортина Милано” неизбежно напомня на автомобилните ентусиасти за един определен модел, който обаче е сравнително непознат в страната домакин на голямото спортно събитие.

Някога Cortina беше “кралицата” на британските автомобили от средния клас и се произвеждаше от Ford в различни стилове на каросерията между 1962 и 1982 г. През 70-те години на миналия век това се превърна в най-продаваната кола в Обединеното кралство и оформяше автомобилния пейзаж там в продължение на повече от две десетилетия.

Името Cortina всъщност идва от италианския алпийски спортен курорт Кортина д'Ампецо, който беше домакин на зимните олимпийски игри през 1956 г. Тогава Ford умишлено избира това емоционално име, за да даде на новия модел международни асоциации за динамика и модерност. Подобен подход по-късно е приложен с Capri и Torino.

За маркетингови цели Ford организира няколко автомобила Cortina да се състезават по олимпийската писта за бобслей в Кортина д'Ампецо. В една от колите зад волана е легендарният пилот Джим Кларк от “Формула 1”. Тази промоционална кампания, известна като Cortina Auto-Bobbing, установява пряка връзка между името на автомобила и мястото на провеждане на олимпийските игри.

Cortina се произвежда в пет поколения. Последната версия официално е обозначена като Cortina 80. След 1970 г. техническите характеристики и дизайнът на модела стават все по-близки до германския Ford Taunus. Впоследствие и двата автомобила споделят обща платформа, което е част от европейската стратегия за стандартизация на Ford. От 1976 г. Cortina и Taunus са до голяма степен идентични.

През 1982 г. в Европа на мястото на Cortina започва да се произвежда Sierra. В Азия и Австралия ролята на наследник поема Ford Telstar, базиран на Mazda 626. В Южна Африка Cortina (включително във версия пикап), остава в производство до 1987 г.

Първото поколение Cortina е представено през септември 1962 г. Автомобилът е разработен в завода на Ford в Дагенъм. Главен дизайнер е Рой Браун-младши, който преди това е отговорен за мегапровала Edsel (на името на Едсел Форд, син на Хенри Форд).

Cortina е замислен като достъпен, лесен за производство и евтин за поддръжка автомобил. Британското подразделение на Ford умишлено се отказва от предното задвижване на германския Taunus и избира класическото задно предаване. Първото поколение се предлага като седан с 2 и 4 врати и комби, а двигателите варират от 1,2 до 1,6 литра. Излиза и Cortina Lotus с разработен от Lotus двигател с два разпределителни вала, леки алуминиеви компоненти и спортен дизайн.

Втората генерация става най-продаваният автомобил във Великобритания през 1967 г. Третото поколение излиза през 1970 г. и е резултат от сливането на британското и германското подразделение на Ford. От четвъртото поколение през 1976 г. вече няма визуални разлики между Cortina и Taunus. Въпреки успешните продажби, моделът страда от проблеми с корозията, което обяснява защо се среща толкова рядко днес.

Подарък за световните шампиони

През 1970 г. английският национален отбор по футбол заминава за световното първенство в Мексико като шампион от предишния мондиал на британска земя. Преди отпътуването Ford предоставя на всеки играч в състава, в който блестят звезди като Боби Чарлтън, Гордън Бенкс и Джеф Хърст, специално подготвен бял автомобил от втората генерация Cortina. Тези автомобили се отличават със стикери “Избран за Англия” и флагове на Обединеното кралство и Мексико. Ford използва това за мащабна кампания, в която участват футболни легенди от отбора като Боби Мур и Франсис Лий.

Само във Великобритания продажбите на Cortina нахдвърлят 2,8 милиона екземпляра в целия производствен цикъл на модела. Между 1972 г. и 1981 г. това е най-купуваният нов автомобил в страната в девет от десет години.

На 22 юли 1982 г. последният автомобил Cortina слиза от поточната линия в Дагенъм. Дори след спирането на производството, моделът остава важна част от британското ежедневие и популярна култура. Известният тв водещ и автомобилен експерт Джереми Кларксън споделя, че първата му лична кола в живота е била Cortina.