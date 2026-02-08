Golf GTI потегля с гениална грешка

Най-популярният хот хеч в света е произведен в тираж от 2,5 милиона екземпляра

Има паметник в Австрия

Спортната кола на народа вече 50 години владее бързата лента на магистралата

През далечната 1976 година Volkswagen прави грешка с пускането на първия Golf GTI, която се оказва гениална. Грешката е, че за производство е планирана само малка серия от 5 хиляди екземпляра. Гениалното е, че този автомобил се превръща в един от най-успешните в историята и става златна кокошка за марката. Още в първата година са получени поръчки не за 5, а за 50 хиляди броя. Десет пъти повече от планираното! До днес, 50 години по-късно, от заводите са излезли 2,5 милиона Golf с вълшебните букви GTI (съкращение от Grand Tourismо Injection).

Славната история на този модел започва някъде през 1975-а, когато ограничен кръг от вътрешни хора в централата на Volkswagen във Волфсбург разработват “спортен Golf”. По-късно същата година автомобилът прави първата си публична изява на изложението във Франкфурт. След лансирането на пазара преди половин век автомобилът истински пленява хората със своите спринтьорски качества.

Мощност от 110 к. с., максимална скорост от 182 км/ч и ускорение от 0 до 100 км/ч за 9,2 секунди - тези цифри предизвикват истински фурор по онова време. Защо? Защото Golf GTI, оборудван с двигателя от Audi 80 GTE, е почти толкова бърз, колкото и един легендарен спортен автомобил с трицифрено означение от Щутгарт. Това блестящо представяне обаче се предлага на приблизително двойно по-ниска базова цена от 13 850 германски марки. В известен смисъл GTI демократизира бързата лента на магистралата.

Освен с динамика, “спортният Golf” прави впечатление и визуално. Червената рамка около радиаторната решетка, черните разширения на арките на колелата, карираните тапицерии на седалките и скоростният лост във формата на топка за голф се превръщат в “емблеми” на новия любимец на германската нация.

Зареден от пазарните успехи, Golf GTI се оказва основател на нов клас превозни средства - компактния спортен автомобил, известен още като хот хеч. През годините по-късно в този сегмент навлизат много други модели: Honda Civic Type R, Ford Fiesta ST, Toyota GR Yaris, Mercedes A45 AMG - това са само няколко примера. Но никой друг в този клас не е събрал толкова много почитатели, колкото Golf GTI.

Това може да се види и усети в продължение на десетилетия на голямата среща на GTI автомобили на езерото Вьортерзее в Австрия. Тя се провежда за първи път през 1982-а, когато местен ресторантьор иска да привлече туристи в живописния град Райфниц на брега на езерото и отправя покани за среща на GTI общността. През първата година се отзовават малко под 100 души. Но постепенно събитието се превръща в едно от най-големите автомобилни партита, понякога с участието на 200 хиляди фенове. През 1987 г. в Райфниц дори беше издигнат гранитен паметник на Golf GTI.

Отскоро GTI срещата се пренесе в града на Volkswagen - Волфсбург. Това се наложи след прекъсването по време на пандемията от коронавирус и след като местните власти решиха да забранят събитието, тъй като не било “екологично”...

Юбилейното издание е най-мощното

През последните пет десетилетия Golf GTI еволюира, като мощността и скоростта винаги са били от първостепенно значение за конструкторите. През 1986 г. спортният модел получава нов четириклапанов двигател, произвеждащ 129 к. с. и оборудван с каталитичен конвертор. През 1990 г. излиза GTI G60 с компресор и 160 к. с. През 2016 г. се появява Golf GTI Clubsport S - специално издание, лимитирано до 400 бройки, разработено специално за условията на Северната отсечка на известната писта Нюрбургринг.

Това е най-бързият модел в своя клас по това време, оборудван с турбодвигател с мощност 310 к. с. (използван и в Audi TT S), интериорът е радикално опростен, а колата е олекотена и тежи под 1300 кг. Максималната скорост достига 265 км/ч, а ускорението до 100 км/ч отнема 5,6 секунди. Състезателна машина, която е доста далеч от масовия Golf, но е абсолютен пазарен хит.

Дори днес VW продължава да задава стандарти с GTI. За 50-годишнината на модела марката представи най-мощната версия до момента - Golf GTI Edition 50 може да се похвали с 325 к. с., ускорение до 100 км/ч за 5,3 секунди и максимална скорост 270 км/ч. Няма друг по-мощен Golf.