Шампионите по продажби в Европа

На юг се търсят по-евтини модели, на север купуват по-скъпи

Dacia Sandero е най-купуваният нов автомобил на континента

Най-продаваният нов автомобил в Европа през 2025 г. е бил Dacia Sandero, следван от Renault Clio и Volkswagen T-Roc. При електрическите автомобили шампион по продажби продължава да бъде Tesla Model Y, въпреки че марката регистрира спад от 28 процента на Стария континент.

В различните държави очаквано има различни лидери на пазара. В Испания короната по продажби се държи от Dacia Sandero, тъй като повечето потребители търсят достъпни продукти. Приблизително същата е ситуацията в Италия. Там обаче хората от години насам залагат на местното производство и няма кой да измести FIAT Panda от първото място. Най-бюджетният модел в гамата генерира над две трети от продажбите на FIAT на своя земя.

Dacia Sandero остави зад себе си конкуренцията в класацията по продажби на нови коли.

Французите не остават по-назад и купуват основно местно производство. Най-търсеният модел е Renault Clio, който 23 пъти в последните 33 години е първенец на пазара в страната, сега изпреварвайки Peugeot 208. На този фон едва ли е изненада, че и германците предпочитат собствените марки и най-вече Volkswagen. 49 пъти в последните 50 години Golf е най-купуваният модел там, а за 2025 г. и в съседна Австрия. “Народната кола” на германците е най-предпочитаната марка и в Швейцария. Там обаче на върха в класацията стои друг модел - Volkswagen Tiguan, очевиден знак за висок стандарт, който се повишава още в северната част на Европа.

Най-продаваният електрически автомобил в Европа през 2025 г. остава Tesla Model Y.

В Холандия, която е страната с най-много зарядни станции за електрически коли на континента, най-купуваната кола е Tesla Model Y. Този модел е на първо място и в Норвегия, където 96 процента от продадените нови автомобили са електрически. В Швеция обаче лидер на пазара е Plug-in хибридът Volvo XC60, тъй като населението харесва своята марка.