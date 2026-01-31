Търг за Hummer на Тупак

Двигателят е V8 дизел с обем 6,5 л

Рапърът купува автомобила три седмици, преди да бъде убит

Трудно е да се повярва, че са минали почти 30 години, откакто рапърът Тупак (2Pac) беше убит при стрелба от кола в Лас Вегас. С наближаването на годишнината от този съдбовен ден през септември 1996 г. на пазара за колекционерски коли излиза много специален “сувенир” на изпълнителя, чието истинско име е Тупак Амару Шакур. За продажба на търг в САЩ е обявен автомобил Hummer H1, който музикалната звезда купува малко преди да бъде убит на едва 25-годишна възраст.

Рап звездата Тупак се радва само три седмици на новия си Hummer, преди да бъде прострелян.

Рапърът придобива колата с име “Елиминатор” на 16 август 1996 г., само около три седмици преди смъртта си. Той е модифицирал Hummer H1 значително - както е било обичайно в рап средите по онова време. Добавени са пълен комплект допълнителни светлини, включително въртящ се на 360 градуса прожектор, предна решетка с напълно сгъваем протектор за капака и нови брони, чиято предна част е оборудвана с 5,4-тонна лебедка.

Вътре здравият пикап от моделната 1996 година се отличава с изискан кожен интериор с бежова кожа и орехова дървена облицовка. Стерео система Clarion с 12-дисков CD чейнджър и допълнителни високоговорители осигурява подобаващ звук. Всъдеходът е оборудван с двупосочна радиосистема, която позволява на пътниците да комуникират с външния свят, а също така включва функция за сирена. На борда има и навигационна система.

Тупак решава да кръсти своя Hummer с името “Елиминатор”, което е изписано върху автомобила.

Няколко снимки показват Тупак вътре в този Hummer, който е навъртял по-малко от 8000 километра към момента на смъртта на собственика си. След това превозното средство е било съхранявано, по-късно е разиграно на томбола и е било продавано няколко пъти. Настоящият собственик го е придобил през 2010 г. и сега го продава с показание на километража 16 386 километра.

Двигателят е 6,5-литров V8 турбодизел, типичен за цивилните модели Hummer H1, произвеждани от General Motors. Мощността от 205 к. с. и максималния въртящ момент от 597 Нм се предават към колелата през четиристепенна автоматична трансмисия.