Вносните коли вече нямат шанс в Китай

Над 150 местни марки се конкурират

Само Tesla пробива местното производство при електрифицираните автомобили

Китай е световният лидер в производството на електрически превозни средства. Всеки втори закупен нов автомобил се движи на ток. Неслучайно две трети от всички произведени в световен мащаб електромобили се продават в Китай. За чуждите марки обаче става все по-трудно да продават продуктите си там, тъй като местното производство тотално завладя пазара.

От десетте най-продавани модела електромобили и Plug-in хибриди само два не са китайски. Единствено Tesla със своите Model Y и Model 3 успява да наруши китайската хегемония. Европейските и японските производители, за които Китай дълги години беше златна мина за продажби, все по-трудно пласират своята стока, особено с електрическо задвижване. Toyota и Volkswagen са сред най-големите производители там, но продават изключително бензинови коли, а не хибридни и електрически.

Tesla Model Y е един от двата модела на американската марка сред 10-те най-продавани електрифицирани коли в Китай.

Произвежданите в Китай електрически автомобили са технически на най-високо ниво и предлагат отлично съотношение между цена и качество. Най-купуваният нов автомобил е Geely Galaxy Xingyuan, чиято цена - започва от около 8200 евро. Още по-евтин е вторият най-търсен модел Wuling Hongguang Mini EV, който се продава за едва 5500 евро. Толкова ниски цени са възможни, само защото производствените разходи в Китай са значително по-ниски, отколкото в Европа или Япония.

Най-големият производител на електрически коли в света BYD има пет модела сред 10-те най-продавани автомобила на ток в Китай, като най-купуван е BYD Qin Plus.

Към това се добавя и ожесточена конкуренция: Над 150 местни марки се борят за китайски клиенти. Европейските производители не могат и няма как да бъдат конкурентно способни в тази ценова война - въпреки производствените мощности в Китай и моделите, специално разработени за местния пазар.