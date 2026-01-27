Германия пак субсидира колите на ток

Германското правителство отдели 3 милиарда евро, за да субсидира закупуването или лизинговането на нови електрически автомобили. За тях ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер от 1500 до 6000 евро. Сумата зависи от превозното средство, дохода и числеността на семейството на купувача. За получаване на субсидия годишният доход на домакинството не трябва да надвишава 80 000 евро или максимум 90 000 евро за семейства с деца.

С предвидените средства от 3 милиарда евро се очаква да бъдат субсидирани покупките на около 800 000 електромобила в следващите 3-4 години. Ще има субсидии и за Plug-in хибриди, ако отговарят на определени изисквания за опазване на климата.

През декември 2024 г. германското правителство премахна съществуващите дотогава субсидии за електрифицираните превозни средства поради ограничения в държавния бюджет. Въпреки това през 2025 г. бяха продадени рекорден брой нови електрически коли - без субсидии. Очаква се тази възходяща тенденция да продължи още по-силно с повторното въвеждане на субсидии.