Genesis се връща към бензина

Все повече автомобилни производители планират да продължат да използват бензинови и хибридни двигатели значително по-дълго от предварително заложената забрана в Европейския съюз, която трябваше да влезе в сила от 2035 г. Еврокомисията наскоро открехна вратичка, през която коли с вътрешно горене ще могат да влизат на пазара и след 2035 г., което даде допълнително основание на големите компании да използват такива модели в бъдеще.

В международен план двигателят с вътрешно горене в никакъв случай не е отживелица. Дори в Китай, водещият пазар на електрически превозни средства, няма забрана за двигатели с вътрешно горене, да не говорим за Щатите, където колите на ток вече не се стимулират.

Луксозната марка Genesis на корейския гигант Hyundai е поредният производител, който сменя курса си. Този бранд, който напоследък развива само електрически модели и е много успешен в Азия и в Северна Америка, започна да инвестира в нови ефективни двигатели с вътрешно горене и хибридни системи. Предстои пускането на нов 6-цилиндров мотор с хибриден модул.