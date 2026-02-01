15 млн. евро платени на търг за Ferrari Enzo

Най-скъпият екземпляр от модела, който носи името на основателя на марката

С технологии от “Формула 1” и без електрификация

Хиперавтомобил на повече от 20 години, но изминал само 1000 км

Нека включим на задна скорост, за да се върнем малко във времето до 2014 г. Тогава на търг Ferrari Enzo достигна рекордната за този модел цена от 5,2 милиона евро. Сумата беше платена за много специален екземпляр в жълт цвят, произведен под номер 400 (от общо 498) по желание на тогавашния изпълнителен директор на марката, за да бъде подарен на новоизбрания папа Франциск и впоследствие да се продаде за благотворителни цели.

12 години по-късно на търг се появи друг автомобил Ferrari Enzo. И отново жълт. Наддаването стигна рекордни за модела висоти. Накрая колата намери своя нов собственик срещу сумата от 15,2 милиона евро (като нова е струвала 650 000 евро). Рекордна цена за последния хиперавтомобил без електрификация на Ferrari, с двигател V12 и мощност 660 к. с. Никога досега моделът Enzo не беше продаван за толкова голяма сума и се нареди сред 10-те най-скъпи коли на Ferrari, купувани някога на търг.

Високата цена не е изненадваща с оглед на факта, че това е един от най-важните автомобили в историята на Ferrari и неслучайно носи името на основателя на компанията. Следващите хиперколи на марката F80 и LaFerrari достигат мощност над 1000 к. с. благодарение на допълнителни електродвигатели. Докато Enzo е модел от добрата стара школа, задвижван само от двигател с вътрешно горене с 12 цилиндъра и атмосферно пълнене. Тягата от 660 к. с. и 657 Нм въртящ момент се предава само към задните колела - истинска икона не само за почитателите на Ferrari.

При създаването на автомобила италианските инженери са приложили технологии, използвани по това време във “Формула 1”, която е доминирана от Ferrari и Михаел Шумахер. Такива са автоматизираната 6-степенна трансмисия с ръчно превключване на предавките, каросерията от карбон и композитните спирачни дискове от подсилен с карбон силициев карбид.

Активни аеродинамични елементи променят позицията си в зависимост от скоростта и допринасят за още по-бързо представяне. При 200 км/ч задният дифузьор, задният спойлер и подвижните клапи в дъното на автомобила създават допълнителна притискаща сила в размер на 350 кг към задвижващите задни колела. Така се оползотворява по-ефективно цялата мощ на двигателя. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 3,1 секунди, максималната скорост е 355 км/ч. За времето си това е най-бързият сериен автомобил.

Как така стойността на Ferrari Enzo се е утроила за 12 години и по доходност бие много други капиталовложения?

Продаденият за 15 милиона евро автомобил действително е много специален. Той идва от колекцията на известния ценител Фил Бахман, който притежава 46 редки модела на 46 Ferrari. Колата е силно персонализирано поръчково изпълнение с уникални седалки, боядисани в цвета на автомобила прагове и заден дифузьор и т. н. Наред с това моделът е практически чисто нов - изглежда като такъв и е изминал само 1000 км, макар че е на възраст над 20 години.

Уникални седалки в червено и жълто

От модела Ferrari Enzo са произведени общо 498 броя в периода 2002 - 2004 г., като само 197 са предназначени за американския пазар. Един от тези автомобили е продаденият на търг за 15,2 млн. евро жълт екземпляр. Ценното при него е фабричното персонализиране, което го прави уникат по отношение на комбинацията от цветове и материали. Седалките тип “кофа” в цветово съчетание червено и жълто се срещат изключително рядко, както и външният жълт цвят на каросерията.

Воланът и педалите могат да се регулират перфектно според телосложението и размера на обувките на водача. Интериорът избягва всякаква форма на стил, тук има само безкомпромисна функционалност. С фокус върху бързите обиколки и най-добрите времена при шофиране на писта са пренебрегнати много “екстри” за комфорт и безопасност. Няма ESP, няма изолационни материали, няма радио, няма климатик. Но за сметка на това трансмисията сменя предавките за 15 стотни от секундата, а 6,0-литровият двигател V12 с атмосферно пълнене се развърта до 12 хиляди оборота с адски рев.



