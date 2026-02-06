ЕСПАС АУТО със специално предложение в месеца на любовта

Любов от пръв поглед… в металик червено

Февруари винаги носи настроение за празници, емоции и споделени моменти - месецът, в който празнуваме любовта и виното. Тази година обаче почитателите на автомобилите имат още една причина да се усмихнат, защото месецът идва и със специално предложение за всички, които обмислят покупката на нов автомобил.

През целия месец клиентите на Еспас Ауто, които сключат договор за покупка на нов автомобил, могат да се възползват от специално предложение - безплатен металик цвят от червената гама без допълнително заплащане. Инициативата обхваща всички марки и модели, предлагани от дилърството, като клиентите могат да избират между различни класове автомобили според своите нужди и предпочитания.

От компанията споделят, че идеята на кампанията е да добави още повече емоция към момента на покупка, който за много хора е дългоочаквано и вълнуващо решение. Червеният цвят в повечето случаи се свързва със страст, енергия и характер - качества, които отлично отразяват усещането при покупка на нов автомобил.

Интересът към нови автомобили в началото на годината нараства, тъй като много клиенти планират смяна на автомобила си именно преди активния пролетен сезон. Голям интерес предизвикват и новите модели, които вече навлизат или предстои да се появят на пазара, сред които са изцяло обновената шеста версия на Renault Clio, Dacia Bigster и Duster във версии с нов хибриден двигател с бензин/газ. В електрическата гама интерес предизвиква новото поколение Nissan Micra, а скоро се очаква да стартират и поръчките за новия Nissan Leaf.”,споделя Йован Спасов, Маркетинг мениджър на „Еспас Ауто“.

Еспас Ауто ООД е водещ дилър на Renault и Dacia в България и един от най-големите търговци на марката Nissan в страната. Компанията разширява портфолиото си, като става официален представител и на марките FIAT, Alfa Romeo и Jeep в Пловдив.

Дружеството разполага с утвърдени търговско-сервизни комплекси в София, Пловдив, Велико Търново, Благоевград и Пазарджик, осигурявайки пълна гама от услуги за продажба и обслужване на автомобили.

Повече за кампанията вижте тук: www.espaceauto.bg/promo