Сензорните екрани разсейват водачите

Нарастващата дигитализация на автомобилите поставя все по-големи предизвикателства пред шофьорите. Докато съвременните коли стават все по-технологични, германският автомобилен клуб ADAC смята, че интуитивната използваемост страда. Функции, които преди бяха достъпни чрез ясно дефинирани бутони, сега често са заровени дълбоко в менютата на мултимедиите. Това има последствия за вниманието на водачите и безопасността на движението.

Когато сензорните екрани заместват физическите контроли, менютата стават все по-сложни, бутоните са по-малко, а тактилната обратна връзка се елиминира. Проучванията показват, че това увеличава времето за работа. Шофьорите трябва да откъсват поглед от пътя по-често и за по-дълги периоди, за да намерят функции или да избегнат грешки. Така се увеличава рискът от инциденти.

Ето защо настоящата тенденция към изцяло сензорна работа със системите трябва да бъде критично разгледана. Не всяка функция се нуждае от собствено управление, но много класически бутони и превключватели са доказали своята стойност.