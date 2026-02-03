Нова кола за 18 евро месечно

Бюджетният китайски електрически автомобил Leapmotor T03 се оказва много изгоден за германските потребители, след като федералното правителство въведе отново субсидии за превозни средства с нулеви емисии. Градският модел с четири врати може да се вземе на лизинг за 18 евро на месец при ползване на максималния бонус, който може да достигне 6000 евро.

Германският онлайн портал Focus информира за лизингова оферта за 3-годишен срок при покупка от частни клиенти. Има обаче ограничение на пробега от 5000 км годишно и изискване за първоначална вноска от 4000 евро, която ще бъде кредитирана от правителствения бонус, за който всеки купувач трябва да кандидатства сам. Клиентът трябва да плати и стандартната такса от 1450 евро за доставка на лизингов автомобил.

В Германия коментират, че в момента е невъзможно да се вземе по-евтино на лизинг нова кола. Най-достъпните модели в този сегмент изискват лизингова вноска между 50 и 100 евро месечно. Leapmotor T03 разполага с двигател с мощност 95 к. с. и батерия за пробег около 265 км.