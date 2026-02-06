Не оставяйте предмети в колата при ниски температури

Щетите могат да бъдат трайни и неприятни

Студът влияе лошо на електронни устройства, дървени вещи, храни, напитки и лекарства

Ако сте свикнали да оставяте често различни неща в колата си, трябва да бъдете особено внимателни през зимата. При ниските температури можете да бъдете неприятно изненадани и впоследствие трудно да отстраните щетите.

В студеното време в автомобила не бива да бъдат забравяни всякакви електронни устройства. Смартфони, таблети и преносими компютри съдържат платки и метали, които се влияят много от външните условия. Освен това функционалността на чувствителните литиево-йонни батерии може да бъде трайно нарушена от температури под нулата.

Когато пътувате с цена в студено време, не забравяйте техни играчки, храни и напитки в колата, за да не се повредят.

Другите уязвими вещи са различни предмети, изработени от естествени материали. Дървото също е много чувствително към ниски температури. Студът причинява пукнатини в дървесината и това води до непоправими щети. Затова определено трябва да предпазите от студа китари, цигулки и други изработени от дървесина предмети.

При ниски температури, сняг и лед не бива да се оставят чувствителни предмети в колата и в багажника.

Също така не бива да оставяте в пътническата кабина и багажника храни в консерви или буркани, напитки и лекарства. При температури под нулата храната в кутии и буркани замръзва. Съдът може да се разшири и да се повреди. Кутията може да се напука или дори да се отвори. Същата опасност съществува и за напитките. Ако бутилка с безаколкохолно се спука, последствията са неприятни - подсладените напитки са трудни за почистване. Миризмата на вино и бира упорито се задържа в колата дълго време.

Някои лекарства могат да загубят ефективността си при много ниски температури. Ако трябва да транспортирате лекарства през зимата, винаги трябва да се уверите, че са защитени от студа и транспортирани поне в подплатена чанта.