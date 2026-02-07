Tesla ще произвежда роботи

Ъпдейтите за спрените модели ще продължат

Model S и Model X освобождават място на хуманоидни машини

Пионерът в масовото производство на електрически автомобили Илън Мъск предприема рязък завой в политиката на Tesla. Шефът на американската компания обяви, че два от моделите в гамата ще бъдат спрени от производство през тази година. Това са лимузината Model S и кросоувърът Model X. На тяхно място основната фабрика на марката във Фримонт (Калифорния) ще бъде трансформирана за производство на хуманоидни роботи.

Model S беше първият масов автомобил на Tesla и на практика осъществи пробива както на американския, така и на световните пазари. Той беше представен през 2012 г. и с мощната си батерия и спринтьорски качества установи нов стандарт за електромобили. Така Tesla от стартъп се превърна в един от най-обещаващите производители на нови коли.

Хуманоидният робот Optimus на Tesla трябва да помага на хората в ежедневието.

През 2015 г. на пазара се появи и Model X. Това беше един от първите електрически SUV модели и бързо се превърна в бестселър. Характерни за него са отварящите се нагоре “крилати” задни врати. В последната година обаче продажбите на Model X и Model S тръгнаха надолу. Вместо да предприема разработка и лансиране на нови поколения от тези модели, Илън Мъск предпочете да се концентрира върху по-масовите и добре продаващи се Model 3 и Model Y. Те станаха много по-популярни и на тях се дължат 97 процента от приблизително 1,6 милиона продадени нови коли Tesla през 2025 г.

Роботът Optimus ще се “учи” от собственика си как да го замества в домакинските дейности.

Освободените производствени мощности трябва да поемат бъдещия хуманоиден робот Optimus. Мъск очаква да продава от него по 1 милион броя на година. Разработката на хуманоидната машина обаче още е в начална фаза. В момента се привършва конструкцията на ръцете и тяхната функционалност. Роботът би трябвало да се “учи” от собственика си да върши някои от работите в домакинството и реално да го замества. По информации от Tesla при производството на батерийните модули за електромобилите на марката вече се ползват услугите на такива роботи.