Honda е №1 при моторите в България

През изминалата 2025 година общо 590 нови мотоциклета Honda са достигнали до крайни клиенти чрез оторизирания дилър “Бултрако Моторс”, показват данните ААП (Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България).

За пета поредна година японската марка е на първо място у нас по продажби на двуколесни моторни превозни средства и увеличава пазарния си дял, достигайки до 18% (при 13% през 2024 г.). Най-търсен е най-продаваният модел на Honda по света - приключенският мотоциклет ADV 350.

През настоящата 2026-а мотофеновете ще видят голяма част от новите модели на марката на традиционното изложение в София през пролетта, както и в търговските центрове в София, Пловдив и Варна.

В световен мащаб японците са голяма сила в производството на мотоциклети, а Honda е пазарен лидер с над 20 милиона продадени екземпляра през 2025 г. Любопитно е, че моделът Super Cub e най-произвежданато и най-разпространеното моторно превозно средство в историята на човечеството. Скоро марката се надява да доминира и на пазара на електрическите мотоциклети.