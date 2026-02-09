Jaguar се завръща с над 1000 к.с.

При минус 40 градуса подготвят новия електрически модел за лятната премиера

Три двигателя движат четирите колела

Традиционната британска марка Jaguar планира да се завърне на автомобилната сцена през лятото, като за целта тества първия от новото си поколение модели в екстремен студ зад северния полярен кръг. Луксозният електрически гранд турър се доказва в най-тежките условия при температури от минус 40 градуса. Около 150 прототипа участват в мащабните изпитания, които съпътстват фазата преди пускане в серийно производство.

Един от тези автомобили се тества върху шведски лед в най-северните райони на Европа. Работата на инженерите е да направят оптимални фини настройки на различните режими на шофиране, да хармонизират електрическото задвижване и ходовата част, за да постигнат балансирано съотношение между динамика и комфорт.

Новият модел на Jaguar ще бъде електрически с мощност над 1000 к. с.

Новият модел на Jaguar ще разполага с мощност над 1000 к. с. и максимален въртящ момент над 1000 Нм. Автомобилът ще бъде оборудван с три двигателя, които движат четирите колела и разпределят тягата променливо между тях. Системата работи в комбинация със завиване с всички колела, адаптивно въздушно окачване и активни двуклапанни амортисьори.

Ново поколение система за управление на топлината прави електрическия Jaguar още по-ефективен при ниски температури.

Jaguar използва екстремните температури под нулата, за да тества новата технология за температурен мениджмънт, проектирана да намали с до 40 процента консумацията на енергия за отопление на кабината. Рекуперираната топлина се използва за ефективно отопление на двигателя и кабината, дори при температури до минус 10 градуса.

За зимните тестове Jaguar разработи специални 23-инчови зимни гуми. Те са калибрирани заедно с другите компоненти на шасито.

Официалната цена на новия модел все още не е обявена. По непотвърдени информации е е малко вероятно да бъде под 150 000 евро.