Кола за шампиони

Лимитирана серия McLaren Artura Spider за 10-ата конструкторска титла във „Формула 1“

С автографите на пилотите Ландо Норис и Оскар Пиастри

Успехите в моторните спортове се продават добре и скъпо под формата на нови коли. Поредното доказателство е специалното издание на McLaren, посветено на спечелената шампионска титла при конструкторите във “Формула 1”. По този повод британският производител пуска силно ограничена серия само от 10 екземпляра, базирана на открития хибриден модел Artura Spider.

Броят не е подбран случайно, защото 10 са шампионските болиди на McLaren, коронясани с първото място при конструкторите в историята. Пълното означение на шампионския модел е Artura Spider MCL39 Championship Edition. Наличието на MCL39 в името още по-конкретно насочва фокуса върху състезателната кола с това название, с която пилотите Ландо Норис и Оскар Пиастри установиха господството на McLaren във “Формула 1” през миналата година.

Върху подглавниците и на други места в автомобила се откроява числото 10 по случай 10-те конструкторски титли на McLaren във “Формула 1”.

Ръчно нанесената боя в цветовете оранжево (Bespoke Myan Orange) и черно (Onyx Black) е комбинация, вдъхновена от дизайна на болидите през 2025 г. Различни детайли с цифрата 10 включват мотиви, отбелязващи десетата титла при конструкторите на McLaren. “Десетката” е съчетана с 10 звезди (по една за всяка титла) и фино очертани контури на всички шампионски състезателни автомобили на отбора. С числото 10 е декориран воланът (на позиция 12 часа) и подглавниците (със стилна бродерия). Интериорът е конфигуриран с черна алкантара и напа с оранжеви акценти. Върху карбоновите панели на праговете са гравирани подписите на Ландо Норис и Оскар Пиастри.

Специалното шампионско издание Artura Spider е боядисано в цветовете на McLaren от последния шампионски сезон във “Формула 1” - оранжево и черно.

Ефектната визия се дължи и на гланцираните черни колела с 10 спици и Dynamo дизайн и оранжевите спирачни апарати с черни лога на McLaren. Спортна изпускателна система със стелт ауспуси допълва екстериора.

Всеки от 10-те автомобила от серията разполага с уникален плакет в багажното отделение с изброени победите, първите позиции и най-бързите обиколки на McLaren през сезон 2005 във “Формула 1”.