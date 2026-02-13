Хамбург е №1 по тежък трафик

Най-задръстените градове в Централна Европа се намират в Германия. Това показва анализ на една от водещите компании за отдаване на автомобили под наем, която изследва по различни показатели колко е натоварен трафикът в 40 мегаполиса.

Резултатите сочат, че най-тежко в Централна Европа е движението в германския град Хамбург, където в пиковите часове в шофьорите прекарват в задръствания 81 часа на година, а за изминаването на 10-километрова отсечка в градския център са необходими средно над 25 минути. Това обаче не са най-лошиге показатели в класацията, която е подредена на принципа на калкулиран индекс от много фактори. На второ място сред задръстените градове е Нюрнберг, а на трето - Прага. Шест от десетте града с най-лош трафик в Централна Европа се намират в Германия.

В топ 10 попадат също Париж и Рим, където водачите прекарват дори повече време в задръстване в централните зони, но в периферията трафикът е по-проходим.